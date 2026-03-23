Most v Zákupech bude čtyři měsíce zavřený, mezi Mimoní a Lípou pojede víc vlaků

  16:02
Řidiče, kteří jezdí do České Lípy nebo do Mimoně přes Zákupy, čeká brzy změna. Most v blízkosti zákupské čerpací stanice projde rekonstrukcí a od začátku dubna bude kompletně uzavřený. Provizorní most není možné postavit, a tak musí řidiči počítat s objížďkou.
Na mostě docházelo i k dopravním nehodám. Například v roce 2021 tam mladý řidič najel na betonová svodidla a auto převrátil na střechu.

foto: Hasiči Zákupy

Uzavírka by měla platit na čtyři měsíce, tedy do konce července. „Objízdná trasa na Mimoň pro osobní automobily povede přes Kamenici a Velký Grunov. Nákladní doprava bude odkláněna už ve směru od Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi přes Jablonné v Podještědí či Českou Lípu,“ popsal starosta Zákup Radek Lípa.

Pro cestující veřejnou dopravou bude platit výlukový jízdní řád. Část autobusové dopravy bude mezi Mimoní a Českou Lípou nahrazena vlakovými spoji.

„Půjde o až třináct párů vlaků každý pracovní den navíc k současným spojům linek L2 a R14B. Cílem je zmírnit dopady objízdných tras autobusů a zajistit, aby cestování mezi Mimoní a Českou Lípou bylo co nejrychlejší,“ objasnil krajský mluvčí Filip Trdla s tím, že výlukové jízdní řády lidé najdou na webu dopravce, až budou trasy schválené.

Historický most chtěli zbourat

Rekonstrukce mostu si vyžádá investici ve výši necelých 12 milionů korun. Součástí je také oprava téměř sedmi set metrů silnice.

„Most posílíme a opravíme tak, aby byl bezpečný a dlouhodobě funkční, a zároveň provedeme opravu povrchu silnice včetně nového značení. Okolí mostu bude upraveno tak, aby voda odtékala bezpečně a nedocházelo k poškození konstrukce,“ přiblížil krajský náměstek pro dopravu Daniel David.

Dvacetiletý řidič v zúžení najel na svodidla a otočil auto na střechu

Silničáři by měli mít rekonstrukci kompletně hotovou do sedmi měsíců. „Most bude zpevněn piloty a výztužemi. Bude rozebrána horní část mostu a poté nově složena a zpevněna,“ dodal starosta.

Omezený provoz je na silničním mostu v Zákupech už několik let. Původně měl být totiž historický pískovcový most zbourán, ale po dohodě s památkáři museli krajští radní nechat vypracovat nový projekt, který počítá se zachováním kamenných oblouků.

Most vede přes řeku Svitávku.

Most vede přes řeku Svitávku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

V Krkonoších postaví obří hotel za miliardy, na pokoje se promění i bývalá tkalcovna

V Rokytnici nad Jizerou by měl vyrůst moderní hotel.

Na nový pětihvězdičkový hotelový komplex se mohou těšit turisté v Krkonoších. Poslouží k tomu areál bývalé textilní továrny Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Vybudovat ho chce společnost Trigema.

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

23. března 2026  16:02

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Jako procházka ve skalách. Novou turnovskou knihovnu málokdo přehlédne

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem.

Moderní budovu nové knihovny v Turnově málokdo přehlédne. Celá stavba totiž nabízí minimum rovných stěn a lidé by v ní měli vnímat prvky z Českého ráje. Stavbaři nyní pracují hlavně na úpravách...

23. března 2026  11:59

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

22. března 2026  21:37

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

Brom zpět na scéně: Těšil jsem se, jak si orazím, ale volejbal mi chyběl

Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem

V roce 2003 dovedl liberecké volejbalisty k mistrovskému titulu, v prosinci 2021 přišel do Dukly na krátkodobou „výpomoc“ za odvolaného kouče Michala Nekolu a letos v lednu kývl trenér Petr Brom na...

22. března 2026  8:25

Největší akce od povodní. Bílý Kostel dostaví centrum města, byty pronajme

V domech budou byty o dispozici 1+kk, 2+kk a 3+kk.

Obec Bílý Kostel nad Nisou dostaví své centrum. Vzniknou tam dva bytové domy s dvanácti byty a objekt občanské vybavenosti. Byty chce obec nabídnout k pronájmu. V domech budou byty o dispozici 1+kk,...

22. března 2026  8:24

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Jako když si nasadíte 3D brýle. Liberecká opera nastudovala baladu z Kytice

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. Scénické dílo je podle tvůrců libereckého zpracování plné hlubokých lidských tužeb po životě v lásce a s tím...

21. března 2026  8:19

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také...

Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou se vyprazdňuje. Z původních zhruba 200 obyvatel zbývá asi třetina. Spolu s tím ubylo i konfliktů a zásahů policie.

20. března 2026  13:40

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

