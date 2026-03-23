Most v Zákupech bude čtyři měsíce zavřený, mezi Mimoní a Lípou pojede víc vlaků

Uzavírka by měla platit na čtyři měsíce, tedy do konce července. „Objízdná trasa na Mimoň pro osobní automobily povede přes Kamenici a Velký Grunov. Nákladní doprava bude odkláněna už ve směru od Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi přes Jablonné v Podještědí či Českou Lípu,“ popsal starosta Zákup Radek Lípa.
Pro cestující veřejnou dopravou bude platit výlukový jízdní řád. Část autobusové dopravy bude mezi Mimoní a Českou Lípou nahrazena vlakovými spoji.
„Půjde o až třináct párů vlaků každý pracovní den navíc k současným spojům linek L2 a R14B. Cílem je zmírnit dopady objízdných tras autobusů a zajistit, aby cestování mezi Mimoní a Českou Lípou bylo co nejrychlejší,“ objasnil krajský mluvčí Filip Trdla s tím, že výlukové jízdní řády lidé najdou na webu dopravce, až budou trasy schválené.
Historický most chtěli zbourat
Rekonstrukce mostu si vyžádá investici ve výši necelých 12 milionů korun. Součástí je také oprava téměř sedmi set metrů silnice.
„Most posílíme a opravíme tak, aby byl bezpečný a dlouhodobě funkční, a zároveň provedeme opravu povrchu silnice včetně nového značení. Okolí mostu bude upraveno tak, aby voda odtékala bezpečně a nedocházelo k poškození konstrukce,“ přiblížil krajský náměstek pro dopravu Daniel David.
Silničáři by měli mít rekonstrukci kompletně hotovou do sedmi měsíců. „Most bude zpevněn piloty a výztužemi. Bude rozebrána horní část mostu a poté nově složena a zpevněna,“ dodal starosta.
Omezený provoz je na silničním mostu v Zákupech už několik let. Původně měl být totiž historický pískovcový most zbourán, ale po dohodě s památkáři museli krajští radní nechat vypracovat nový projekt, který počítá se zachováním kamenných oblouků.
Most vede přes řeku Svitávku.
