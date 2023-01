Do Turnova proudí děti z okolních vesnic, město si s krajem vymění školy

„Nemáme ambice soustředit děti do Turnova, to už se děje. Je potřeba se na to včas připravit. Chybí nám hlavně kapacity pro děti z okolních obcí, kde mají prvostupňové školy. V šestce se k nám začnou hrnout,“ upozornil starosta Tomáš Hocke s tím, že vesnické školy budou muset hodně zatlačit na individuální výuku a volnočasové aktivity, aby vytvořily protiváhu městům, jako je Turnov.

Pokud by tam školáky z vesnic odmítali, museli by je rodiče vozit ještě dál, třeba do Mnichova Hradiště, Kobyl nebo Rovenska. Už nyní si kvůli nedostatku prostor Turnov od kraje pronajímá část objektu střední školy ve Zborovské ulici a jedno patro střední školy v Alešově ulici.

Po plánované výměně bude městu areál v Alešově ulici u nádraží patřit celý. Ten opraví a poté zde otevře devítiletou školu pro 540 žáků. Na jednom místě budou mít učebny, školní kuchyň i družinu.

Prostory, které momentálně využívají žáci učebních oborů při odborných praxích, mají nově sloužit potřebám praktické a speciální školy. Kraj oproti tomu převezeme areál školy ve Zborovské, kde nyní sídlí hotelová škola a obchodní akademie.

Střední škola pro tisíc studentů

Po rozsáhlých stavebních úpravách tu vznikne střední škola pro tisícovku studentů. „Počítá se s vestavbou do podkroví, generální opravou střechy, dispozičními úpravami, výstavbou nového centra odborného vzdělávání a tělocvičny,“ vyjmenoval starosta.

Gymnázium, které sice provozuje kraj, ale jehož budova patří městu, si vyžádá jen průběžné investice, jako je oprava střech a fasády. „Z nevýhod chceme udělat výhodu a pokusit se dlouhodobě vyřešit oba problémy. A to jak středních škol zřizovaných krajem, tak základní školy, kterou zřizuje Turnov, neslouží však jen turnovským dětem, ale jako spádová škola pro významně širší území,“ shrnul hejtman Martin Půta.

Podle Hockeho rodiče preferují turnovské základní školy před těmi v okolních obcích. Důvodů je hned několik. Do města míří za prací, děti zde také mohou využít širší nabídku mimoškolních aktivit.

Hocke v této souvislosti hovoří o turistice spojené se změnou trvalého bydliště. Tu praktikují rodiny rok před tím, než mají jejich děti nastoupit do mateřské či základní školy.

Oba partneři, Turnov i kraj, se pokusí na přestavbu škol získat maximum peněz z dotací. I přesto bude muset každý přispět podle prvních odhadů cca 150 miliony korun na náklady, které dotace nepokryjí. Hocke chce začít s projekční přípravou v letošním roce.

„Předpokládám, že v prvním pololetí budeme mít podklady pro uzavření memoranda. Poté, co ho schválí obě samosprávy, bude následovat projektování,“ doplnil hejtman.