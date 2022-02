Ve škole pomáhají rýnovičtí vězni, připravují se na život po propuštění

Hlahol dětí odsud odletěl někam do víru jarních prázdnin, přesto v útrobách Základní školy Rýnovice v Jablonci nad Nisou v těchto dnech nevládne ticho.

Do úklidu a údržby se tu ale nepouští specializovaná firma, nýbrž šestice odsouzených mužů, jež si svůj trest odpykává za mřížemi nedaleké věznice.

Pro školu je to vítaná pomoc a ulehčení práce jejích zaměstnanců. Pro vězně zase druh odměny a také tak trochu příprava na zapojení se do běžného života po propuštění na svobodu.

Momentálně tu odsouzení například demontují lavice a židličky, které dosloužily a opravují ty, jež by ještě mohly být při výuce platné. Jde o muže, kteří jsou ve Věznici Rýnovice zařazeni do léčebného programu ve Specializovaném oddělení ochranné léčby protitoxikomanické a protialkoholní. Jedním z nich je Zdeněk Svoboda. Práce mu jde lehce od ruky.

„Jsem vyučený opravář zemědělských strojů, tak se k tomu umím postavit. Nýtujeme tady utržená sedátka nebo prkna. Když jsem tuhle nabídku dostal, neváhal jsem. Je to přeci pro děti, a to je správné,“ říká odsouzený.

Vězni nejsou v budově nebo jejím okolním areálu poprvé. Spolupráce mezi nápravným zařízením a školou funguje již pět let.

„Vznikla jednoduchým, ale trochu zvláštním způsobem. Pan vychovatel nám začal vodit do školy svého syna, a protože se znám s jeho manželkou, tak nás napadlo toto. Obrovský dík patří vedení věznice, že nám a jemu vyšli vstříc,“ říká ředitelka školy Jana Mašindová.

Odsouzení do školy docházejí minimálně jednou za dva měsíce. „Když jsou prázdniny a myjí se okna, tak tu jsou dva dny po sobě, protože oken máme 176 a za jeden den se to nedá zvládnout. Kromě úklidu nám teď dělají demontáž nábytku, drobnou údržbu, vyměňovali plot kolem budovy školy, provádí zahradnické práce. Děje se tak o prázdninách a víkendech, když tu nejsou děti,“ dodává ředitelka.

A práci trestanců si nemůže vynachválit. „Jako ředitelka jsem s nimi velice spokojena, jelikož je to obrovská pomoc pro naše zaměstnance. Jako žena zase obdivuji, s jakou pečlivostí vše provádí,“ podotýká Mašindová.

Místo peněz důležité benefity

Podle vychovatele - terapeuta rýnovické věznice Zdeňka Nagyho není možnost opustit celu a zapojit se do pomoci pro každého obyvatele nápravného zařízení.

„Ti lidé musí prokazovat snahu o nějakou změnu ve svém životě, o přehodnocení životních priorit. Musí dlouhodobě plnit program a mít odpovědný přístup k povinnostem, které jsou na ně kladeny. Dalšími kritérii jsou délka trestu a povaha trestné činnosti. Jsou to ovšem naše interní záležitosti. Odsouzený musí mít vykonanou určitou část trestu, musí mu zbývat přiměřená délka do jeho konce a musí to být vhodný, nebo řekněme přijatelný paragraf a způsob trestné činnosti, kterou páchal,“ odhaluje Nagy, který ve vězeňství pracuje již třicet let.

Finanční odměna vězňům sice za vykonanou práci v tomto případě nenáleží, ale dle vychovatele získají jiné a možná důležitější benefity.

„Vidím v tom druh zacházení s nimi, který je může posunout o nějaký level výše. Poznají jiné prostředí. Z vlastní zkušenosti vím, že někdo, kdo je ve výkonu trestu déle než pět let, jde ven a má problémy přejít frekventovanou silnici, komunikovat s někým jiným, požádat o radu, o pomoc. Tohle jim určitě může v lecčem prospět a pomoci a oni si té důvěry nesmírně váží,“ uvádí Nagy.

Pomoc ve škole není jediná jejich aktivita. „Například o uplynulém víkendu pomáhali při přípravách závodů psích spřežení v Zásadě, pomáhají tady také při úpravách rašeliniště, ale také třeba v domově pro seniory v Jabloneckých Pasekách,“ doplňuje mluvčí rýnovické věznice Monika Králová.