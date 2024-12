Automatická vařečka či opékač. Žáky při vynalézání inspiroval i Harry Potter

Podle letošního hesla měli své výrobky obsahující předem určené součástky rozhýbat. „Ze začátku jsme vůbec nevěděly, co udělat. Potom nás ale inspiroval Harry Potter, protože celá naše třída byla v Anglii v Harry Potter studiích, kde taková věc byla,“ shodly se osmačky z jablonecké ZŠ Antonína Bratršovského na tom, co je k výrobě jejich automatické vařečky inspirovalo.

„Během vytváření jsme potřebovaly pomoc od mentorů v dílně. Hlavně s tím motůrkem, protože jsme nevěděly, jak ho sestavit a nasadit,“ přiznaly se smíchem jednohlasně. Právě lektoři všem týmům s jejich modely v osmi kolech soutěže v dílně iQfablabu pomohli a dali jim zpětnou vazbu. „Teď podruhé bychom to už ale zvládly sestavit i samy,“ dodaly odhodlaně.

Pro úspěch v praxi bude podle jedné z žaček potřeba dřevěný výtvor nyní ještě trochu vylepšit. „Tohle je zatím jen takový prototyp. Zkoušela jsem to doma nasadit na opravdový hrnec a úplně to nesedí, takže se ty drážky budou muset malinko rozšířit. To ale nebude problém,“ ujistila a podotkla, že pro větší praktičnost se dále dá dřevěná lžička vyměnit za nerezovou.

Buřt se sám otáčí

O konečném pořadí školních týmů rozhodovala odborná porota. Z téměř dvou set zapojených žáků dopadl nejlépe tým ZŠ Dr. Františka Riegra Semily se svou elektrickou obracečkou uzenin, díky které si u táboráku podle slov žáků můžete dopřát větší pohodlí třeba při poslechu písní. Napíchnutý buřt bude navíc opečený po celém svém obvodu stejně.

Druhé místo obsadila trojice žaček ze ZŠ Zásada, které vytvořily takzvané Ruské kolo Starspin určené na ukládání titěrných věcí, které se v domácnostech často ztrácejí. Díky dřevěným hvězdám po boku kabinek kola může předmět zároveň plnit také roli domácí pohyblivé dekorace.

Třetí příčku obsadila již zmíněná automatická vařečka a cenu veřejnosti si díky největšímu počtu hlasů odnesl výrobek s názvem Set pro malé kutily z dílny žáků ZŠ Kaplického v Liberci.

„Člověk je od přírody líný“

„Myslím, že nejprogresivnější vlastnost člověka je lenost. Každý člověk je totiž od přírody líný, pokud je nakrmený a v bezpečí. Tahle lenost nás pokaždé posouvá dopředu, abychom si ulehčovali život. Řekl bych, že to je i případ opékače buřtů, který jsme tu viděli,“ zaujal děti při vyhlášení netradiční řečí náměstek hejtmana pro hospodářský a strategický rozvoj kraje Edvard Kožušník.

„K lenosti ale přidám ještě druhou věc, a sice přemýšlení. Protože v momentě, kdy jsme líní, tak si ten život zjednodušujeme a posouváme se jako jedinci i společnost kupředu. A já proto prosím, buďme líní, ale přemýšlejme,“ vyzval Kožušník.

Soutěž Business Talent pořádá liberecké science centrum iQlandia ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje a Libereckým krajem. Do projektu se pravidelně zapojují i místní firmy, které dlouhodobě pálí nedostatek absolventů technických oborů. I díky těmto společnostem mohli soutěžící pro své školy letos získat učební pomůcky jako třeba outdoorovou kameru, sadu microbitů nebo termokameru. Poprvé si odnesli také trofej z českého křišťálu od Preciosy.