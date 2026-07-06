Krajská dotace směřuje do Českého svazu ochránců přírody ZS Falco (250 tisíc korun), jenž působí na Českolipsku a Novoborsku, dalších 150 tisíc korun obdrží stanice ČSOP JARO Jaroměř, která pečuje o zraněná zvířata také na Jilemnicku a Semilsku.
„Poskytnuté finance využijí na provozní náklady spojené s celoroční péčí o handicapované a zraněné živočichy v tomto roce,“ přiblížil náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště.
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Zachraňovaných divokých zvířat přibývá, přesto stát omezuje podporu stanic
Stanice dlouhodobě pomáhají stovkám živočichů, kteří utržili zranění v důsledku lidské činnosti, dopravy či nepříznivých přírodních podmínek. Díky stanicím se jim dostává odborné péče, léčby i rehabilitace.
„Záchranné stanice představují nenahraditelnou součást systému ochrany přírody. Kromě samotné péče o zraněná zvířata plní také významnou osvětovou a vzdělávací roli,“ zmínil Klápště. V kraji nadto funguje záchranná stanice Archa při liberecké zoologické zahradě.