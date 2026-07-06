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Pečují o zraněná a handicapovaná zvířata. Kraj jejich práci podpořil dotací

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  7:53aktualizováno  8:32

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Záchranné stanice se starají o zraněné a handicapované volně žijící živočichy, které pak v ideálním případě vracejí zpět do přírody. | foto: Liberecký kraj

Starají se o zraněné a handicapované volně žijící živočichy, které pak v ideálním případě vracejí zpět do přírody. Dvě záchranné stanice si rozdělí čtyři sta tisíc korun.

Krajská dotace směřuje do Českého svazu ochránců přírody ZS Falco (250 tisíc korun), jenž působí na Českolipsku a Novoborsku, dalších 150 tisíc korun obdrží stanice ČSOP JARO Jaroměř, která pečuje o zraněná zvířata také na Jilemnicku a Semilsku.

Srnče lehce zraněné sekačkou

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„Poskytnuté finance využijí na provozní náklady spojené s celoroční péčí o handicapované a zraněné živočichy v tomto roce,“ přiblížil náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště.

Zachraňovaných divokých zvířat přibývá, přesto stát omezuje podporu stanic

Stanice dlouhodobě pomáhají stovkám živočichů, kteří utržili zranění v důsledku lidské činnosti, dopravy či nepříznivých přírodních podmínek. Díky stanicím se jim dostává odborné péče, léčby i rehabilitace.

„Záchranné stanice představují nenahraditelnou součást systému ochrany přírody. Kromě samotné péče o zraněná zvířata plní také významnou osvětovou a vzdělávací roli,“ zmínil Klápště. V kraji nadto funguje záchranná stanice Archa při liberecké zoologické zahradě.

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