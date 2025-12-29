Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Autor:
  9:40
O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet, aniž by si ho kdokoliv všiml. Pomohli mu až členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným pacientem. Po rychlém vyšetření jeho stavu okamžitě zahájili resuscitaci, protože muž se nacházel v bezvědomí a nedýchal.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Bořivoj Černý, MAFRA

Členové horské služby objevili zraněného lyžaře v neděli dopoledne. „Všimli jsme si muže ležícího uprostřed sjezdovky. Na první pohled nejevil známky života a naše podezření se po jeho vyšetření potvrdilo. Okamžitě jsme kontaktovali záchrannou službu a zahájili jeho resuscitaci,“ popsal jeden ze zasahujících horských záchranářů situaci ihned po nálezu muže.

„Základem naší činnosti je v takovémto případě pracovat na obnovení životních funkcí a rychlém předání zdravotníkům do jejich péče. Pacienta ze sjezdovky si od nás přebrala do další péče lékařská posádka z Liberce,“ doplnil.

I takovéto případy, kdy náhoda pomůže k včasnému zásahu horských záchranářů, se podle mluvčího horské služby Marka Fryše stávají.

„Prosíme všechny návštěvníky hor, aby byli nejenom ukáznění a nepřeceňovali své síly, ale také aby byli pozorní a všímali si svého okolí. Někdy může právě pozornost zachránit lidský život. Krásný zbytek letošního roku a hodně sněhu do začátku toho dalšího,“ dodal mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Noční požár v Liberci. Sedm zraněných, hasiči zachraňovali lidi přes balkon

Při nočním požáru rodinného domu v libereckých Ruprechticích utrpělo zranění...

Při nočním požáru rodinného domu v libereckých Ruprechticích utrpělo zranění sedm lidí. Muže a ženu se středně těžkým poraněním záchranáři převezli na popáleninové centrum do pražských Vinohrad....

Skiareály tu za dvacet let stále budou, předpovědi se nenaplňují, říká šéf středisek

Premium
Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR

Přestože ceny skipasů v řadě míst rostou a v největších střediscích stojí v sezoně i víc než tisícovku, zájem o lyžování na tuzemských horách zůstává v posledních letech vysoký. Velký průzkum, který...

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet, aniž by si ho kdokoliv všiml. Pomohli mu až členové horské služby, kteří se zrovna...

29. prosince 2025  9:40

Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122...

Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku...

28. prosince 2025  8:53

Turnov vyhlíží modernizaci sportovní haly, cvičit se v ní bude od rána do večera

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Moderní sportovní zázemí s velkou hrací plochou pro širokou škálu sportů. Městská sportovní Turnov vybrala dodavatele na rekonstrukci haly v Turnově 2, která by měla začít v prvních týdnech příštího...

27. prosince 2025  8:27,  aktualizováno  13:27

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Zápisy budou v Jablonci dřív, informace získají rodiče i přes aplikaci

Ilustrační snímek

Zápis prvňáků na školní rok 2026/2027 do jabloneckých základních škol se uskuteční dříve, než bylo obvyklé, dojde k němu 12. února 2026. Podstatné informace mohou rodiče získat již nyní v aplikaci...

26. prosince 2025  8:23

Skiareály tu za dvacet let stále budou, předpovědi se nenaplňují, říká šéf středisek

Premium
Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR

Přestože ceny skipasů v řadě míst rostou a v největších střediscích stojí v sezoně i víc než tisícovku, zájem o lyžování na tuzemských horách zůstává v posledních letech vysoký. Velký průzkum, který...

25. prosince 2025

Míč, síť nebo rakety. Vybavení na sport bude v Liberci k mání přes chytré boxy

Liberečané si budou moci půjčit sportovní vybavení pomocí chytré skříňky.

Liberečané si budou moci na některých hřištích půjčit sportovní vybavení pomocí chytré skříňky. Pro pilotní projekt zastupitelé města vybrali dvě lokality, a to zmodernizované hřiště na Spáleništi v...

25. prosince 2025  8:24

Hlavatý očekávání v Liberci nenaplnil. Po roce a půl se vrací do Pardubic

Záložník Michal Hlavatý se vrací do Pardubic. Klub oznámil přestup na Štědrý...

Kreativní záložník Michal Hlavatý se po roce a půl vrací z Liberce do Pardubic. Sedmadvacetiletý fotbalista podepsal na východě Čech dlouhodobou smlouvu, a to na čtyři a půl roku.

24. prosince 2025  13:31

Předpovědi lékařů navzdory. Malý ‚Ježíšek‘ statečně čelí vzácné genetické mutaci

Kristián se narodil na Štědrý den, a přestože mu kvůli nepříznivé diagnóze...

Když se Kristián narodil před pěti lety na Štědrý den, nic nenasvědčovalo tomu, že ho v budoucnosti čeká boj o život. Jeho maminka Denisa Gaubmannová se v jeho třech letech od lékařů dozvěděla, že má...

24. prosince 2025  8:37

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Advantage Consulting, s.r.o.
NÁSTROJÁŘ (35-46.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Liberecký kraj
nabízený plat: 35 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Restaurace jsou na Štědrý den plné. Servírují jelení hřbet, tiramisu či šneky

První změny uvidí návštěvníci již při vstupu do restaurace.

Vánočně prostřené stoly a vybraná menu, nebo vylidněné restaurace s výmluvnou cedulí „Přes svátky zavřeno“. Návštěvníci i obyvatelé Libereckého kraje, kteří by rádi zašli na štědrovečerní večeři,...

23. prosince 2025  16:47

Děti do poslední chvíle neví, zda budou na Vánoce s rodinou, říká ředitel domova

Dětský domov se školou navštěvuje zhruba čtyřicet dětí. Na Štědrý den jich...

Pro děti z dětského domova jsou Vánoce často o nejistotě. Některé do poslední chvíle netuší, zda je čekají svátky s rodinou, nebo zůstanou v zařízení. Podle ředitele hamerského Dětského domova se...

23. prosince 2025  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.