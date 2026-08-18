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Ve Frýdlantu staví novou moderní základnu pro záchranáře za 108 milionů

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  10:44

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Dvoupodlažní objekt za více než 108 milionů korun má být hotový v říjnu příštího roku. | foto: Liberecký kraj

Záchranáři ve Frýdlantu na Liberecku se dočkají nové výjezdové základny. Její stavba začala v blízkosti místní nemocnice. Dvoupodlažní objekt za více než 108 milionů korun má být hotový v říjnu příštího roku.

„Současná základna už řadu let nesplňuje podmínky, které pro svou práci potřebujeme. Ani z hlediska prostoru, ani z hlediska určitého základního komfortu,“ podotkl Luděk Kramář, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK).

Nová základna ve Fügnerově ulici na okraji města, v těsném sousedství nemocnice a s přímým napojením na hlavní silnici, má podle kraje zlepšit podmínky pro práci záchranářů, kteří slouží v nepřetržitém provozu čtyřiadvacet hodin denně.

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„Nová základna bude splňovat nejvyšší technické i energetické standardy a nabídne kvalitní pracovní prostředí pro záchranáře. Jde o investici, která bude obyvatelům regionu sloužit po mnoho dalších desetiletí,“ řekl náměstek hejtmana pro resort majetku a investic Jiří Ulvr.

Pro záchranáře bude v objektu moderní zázemí pro nepřetržitý provoz.

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Pro záchranáře a lékaře bude v objektu moderní zázemí pro nepřetržitý provoz výjezdových skupin a lékařské pokoje. Počítá se i s šatnami, sociálním zařízením, denními místnostmi s kuchyňkou, garážemi pro sanitní vozidla, skladovými prostory i konferenční a školicí místností zhruba pro třicet osob.

Odpovídající prostory pro zdravotníky

„Zdravotníci budou mít k dispozici odpovídající prostory pro výkon své náročné práce i další vzdělávání. Díky tomu budeme schopni udržet vysokou úroveň přednemocniční péče pro obyvatele Frýdlantska,“ doplnil náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Ve městě funguje v současnosti jedna posádka rychlé lékařské pomoci a dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci.

„Frýdlant si moderní výjezdovou základnu zaslouží. Blízkost nemocnice i výborné dopravní napojení z ní udělají důležité centrum přednemocniční péče pro celý region. Velmi si vážím spolupráce s Libereckým krajem, díky které se tento významný projekt podařilo připravit a nyní také zahájit jeho výstavbu,“ uvedl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

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Stavba bude bezbariérová a navržena dle současných požadavků na energetickou úspornost. Její součástí bude také vegetační střecha a terasa. Kromě budovy vzniknou například nové zpevněné plochy, dopravní napojení nebo přípojky inženýrských sítí.

V červenci kraj otevřel novou výjezdovou základnu v Jablonci nad Nisou. Před dokončením je i výstavba Integrovaného výjezdového centra v Turnově a v přípravách jsou stavební práce na nové stanici v Semilech.

„Nyní má Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje napříč regionem celkem čtrnáct výjezdových základen, součástí je také letecká záchranka na letišti v Liberci,“ shrnul hejtman Martin Půta.

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