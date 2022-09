V Liberci vyučuje záchranáře, u Balatonu zachraňuje na motorce životy

Třiatřicetiletý záchranář Tomáš Dudich pochází z Banské Bystrice. Jezdí se záchrannou službou Středočeského kraje, párkrát do měsíce slouží v Maďarsku, v letní sezoně se už několik let vrací na Balaton jako motocyklový záchranář. Své znalosti navíc sdílí se studenty Technické univerzity v Liberci.

Jak zvládáte tolik pracovních aktivit ve dvou zemích skloubit dohromady?

Přes rok pracuji jako asistent na Fakultě zdravotnických studií, vyučuji v oboru záchranářství. Učím odborné předměty a vedu cvičení. Ta většinou probíhají formou praktických ukázek nebo moderní formou takzvané simulační medicíny. Studenty uvedeme do „reálné“ situace, navodíme akutní stav, který musí vyřešit. Dvanáct let jsem působil u zdravotnické záchranné služby na Slovensku. Když jsem se přestěhoval, tak jsem začal pracovat v záchranné službě Středočeského kraje. Posledních pět let jsem záchranářem také v Maďarsku, kde většinou sloužím v osobním volnu. Tam jezdím v klasické sanitce během roku, asi tři služby do měsíce, a v létě pak u Balatonu jako člen speciální motocyklové záchranné služby.