„Událost byla na tísňovou linku 112 nahlášena ve 13:44. Oznamovatelem byl majitel psa, který zvířeti nemohl sám pomoci tak, aby to bylo pro oba bezpečné,“ informovala mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
Žena se vrhla do koryta řeky pro svého psa, oba je museli vytáhnout hasiči
Na pomoc vyjeli hasiči z centrální stanice v Liberci. Ti využili automobilový žebřík AZ 40. Do záchranného koše přizvali také majitele zhruba roční feny.
Vybavený přilbou a bezpečně zajištěný v doprovodu hasiče stoupal v koši do zhruba deseti metrů – až na dosah svého psa. Toho se podařilo ze střechy během pár minut dostat do bezpečí.
„S majiteli takto spolupracujeme třeba i při odchytu papoušků. Samozřejmě je vybavujeme všemi potřebnými ochrannými prostředky,“ poznamenala Benešová.
„Psy zachraňujeme většinou z hloubky, tedy z různých nezakrytých kanálů, studen a podobně,“ zamyslel se Milan Pavlů, jeden ze zasahujících libereckých hasičů. Podobný zásah ale naposledy pamatuje zhruba před patnácti lety.