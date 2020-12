Sestřičky na ulici oživovaly muže, řidiči jen zírali nebo si udělali fotku

Záchranu člověka se zástavou srdce zvládne i poučený laik Je třeba ujistit se, že pacient nedýchá a jeho srdce netluče. Pak je třeba odhalit jeho hrudník, natažené paže položit na něj a stačovat ho do hloubky asi 5 – 6 centimetrů zhruba 100 – 120 krát za minutu. Je dobré masírovat zápěstím přes sebe a propletenými prsty. Jde o fyzicky velmi náročnou činnost. Klíčové je samozřejmě přivolat záchranáře, ať už přes linku 155 nebo skrze jednotné tísňové číslo 112 a popsat do telefonu veškeré okolnosti. Operátor na lince dokáže poradit, jak pomoc poskytnout a co dál dělat. „Působí to možná jednoduše, ale je to fakt namáhavé. Člověka ovšem v té chvíli zalije adrenalin, takže já jsem ani nevnímala, co se děje, jen jsem bez přestání masírovala jeho hrudník,“ říká Daniela Soukeníková.