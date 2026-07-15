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Lvici zabavené Vémolovi skončila v Liberci karanténa, po antikoncepci přibrala

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  9:49
Lvice Elsa, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Karlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. Zvířeti skončila povinná měsíční karanténa, při které se neprojevily příznaky žádného infekčního onemocnění.

Stál lvici Vémolovi zabavil, protože zápasník nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete chráněného mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES.

Lvice má navíc podle ministerstva kompletně odstraněné drápy na předních tlapách, a je tak výrazně handicapovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu. V Liberci zůstane jen do té doby, kdy pro ni ministerstvo životního prostředí zajistí trvalé umístění v nějakém specializovaném zařízení.

Lvice Elsa, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Karlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. (15. července 2026)
Lvice Elsa, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Karlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. (15. července 2026)
Lvice Elsa, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Karlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. (15. července 2026)
Lvice Elsa, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Karlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. (15. července 2026)
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Během karantény v liberecké zahradě se u lvice žádné zdravotní problémy neprojevily, může tak z pavilonu šelem vyjít i do venkovního výběhu.

„Dveře do vnitřní ubikace však zůstávají neustále otevřené a je pouze na zvířeti, zda se rozhodne pobývat venku nebo uvnitř,“ uvedla mluvčí zahrady Barbara Tesařová.

Návštěvníci zahrady ale mohou lvici spatřit pouze ve venkovním výběhu, neboť pavilon šelem zůstává pro veřejnost i po skončení karantény uzavřený. „Uvnitř totiž pokračují přípravy související s Elsiným přesunem do nového zařízení,“ dodala Tesařová. Kdy se tak stane, záleží na ministerstvu.

Následky hormonální antikoncepce

Mluvčí zahrady zároveň upozornila, že je Elsa trochu při těle. „Není to ale důsledek nevhodné péče ani u nás, ani u jejího předchozího majitele. Její současná kondice souvisí s účinky hormonální antikoncepce, která jí byla v minulosti aplikována. Společně s výživáři proto pracujeme na tom, aby se postupně dostala zpět do co nejlepší formy.“

Libereckou zahradu využívá stát pro dočasné umístění zabavených šelem dlouhodobě. Prvním byl v roce 2006 poddruhový kříženec tygra jménem Lucky, který byl odebrán odsouzenému libereckému podnikateli. Lucky pobýval v zahradě téměř rok a poté ho převezli do Zoo Košice, kde důstojně dožil.

Vémolovi odebrali lvici s odstraněnými drápy, zvíře si převzala liberecká zoo

V roce 2019 liberecká zoo poskytla dočasné útočiště dvěma zabaveným tříletým samicím bílého tygra. Obě tygřice strávily v Liberci deset týdnů, než pro ně stát našel trvalé umístění v soukromém chovatelském zařízení Malkia Park na Slovensku.

Naposledy se v minulém roce liberecká zoo starala čtyři měsíce o zabaveného tygra ussurijského Tajmira, jeho novým domovem se poté stala záchranná stanice FELIDA (FELIDA Big Cat Sanctuary) na severu Nizozemska.

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Lvici zabavené Vémolovi skončila v Liberci karanténa, po antikoncepci přibrala

Lvice Elsa, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka...

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