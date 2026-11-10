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Za smrt dvou lidí při požáru v Doksech může otrava oxidem uhelnatým, ukázala pitva

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  12:06
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PČR

Soudní lékař při pitvě nenašel žádné známky toho, že by se kdokoliv jiný podílel na smrti dvou lidí nalezených v sobotu při požáru bývalé hospodářské budovy v Doksech na Českolipsku. Bezprostřední příčinou úmrtí muže a ženy byla otrava oxidem uhelnatým.

Informovala o tom v úterý regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

„Soudní lékař konstatoval, že na jejich těle neshledal žádné stopy násilí ani cizího zavinění,“ dodala mluvčí.

Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva

Požár bývalého hospodářského objektu nedaleko zámku likvidovali hasiči v sobotu večer po 19. hodině. Dva mrtvé lidi nalezli uvnitř při prohlídce objektu. Co požár způsobilo, podle Balákové zatím nevědí.

„Příčinu zatím neznáme a na jejím objasnění spolupracujeme s hasičským záchranným sborem,“ dodala mluvčí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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