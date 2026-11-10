Za smrt dvou lidí při požáru v Doksech může otrava oxidem uhelnatým, ukázala pitva

Informovala o tom v úterý regionální mluvčí policie Ivana Baláková.
„Soudní lékař konstatoval, že na jejich těle neshledal žádné stopy násilí ani cizího zavinění,“ dodala mluvčí.
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Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva
Požár bývalého hospodářského objektu nedaleko zámku likvidovali hasiči v sobotu večer po 19. hodině. Dva mrtvé lidi nalezli uvnitř při prohlídce objektu. Co požár způsobilo, podle Balákové zatím nevědí.
„Příčinu zatím neznáme a na jejím objasnění spolupracujeme s hasičským záchranným sborem,“ dodala mluvčí.