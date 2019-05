Westernové městečko na Kristýně zbourali, v areálu parkují karavany

„Městečko bylo v tak dezolátním stavu, že jsme se v představenstvu rozhodli komplet ho zlikvidovat,“ řekl Radek Petr, předseda představenstva společnosti Kristýna, která se o městský rekreační areál stará.

Pod názvem Indiánov - Westernov postavil dřevěné městečko v roce 2012 dietolog a kulturista Vít Chaloupka, od kraje na to tehdy získal dotaci 2,2 milionu korun.

V blízkosti vodní nádrže vyrostla budova pro šerifa i s vězením, farma a také saloon. Vstup do městečka byl zdarma, platilo se jen za návštěvu farmy. „Nápad to nebyl špatný, mysleli jsme si, že to přinese nějakou klientelu, ale bylo to naopak, takové neuchopitelné,“ uvedl Petr.

Chaloupkovi se podnikání nedařilo, městečko provozoval jen do roku 2014 a poté ho jako nevýdělečné převedl na město.

Neúspěchem skončila i snaha dalšího nájemce, který si areál pronajal se záměrem, že návštěvníky bude lákat na rýžování zlata, házení tomahawkem či chytání makety mustanga lasem. „Měl velké oči, pak zmizel. Za jeho éry se to rozpadlo,“ řekl Petr.

Likvidace zchátralých staveb a sanace stála asi 200 tisíc korun. Protože jde o rovnou plochu, využívá se nyní pro karavany a obytná auta. Vejde se jich tam asi padesát.

Louka slouží zároveň jako územní rezerva. Město zvažuje, že by tam v budoucnu postavilo penzion, pokud by na něj získalo dotaci. Náklady se odhadují na 50 milionů korun.

Letní sezona na Kristýně oficiálně začne ve středu odpoledne symbolickým odemykáním jezera. Je to zatopený lom o rozloze zhruba 14 hektarů s maximální hloubkou 28 metrů. Nachází se v blízkosti hranice s Polskem a Německem. Patří k němu i kemp.

Letos firma Kristýna do areálu investovala zhruba tři miliony korun.

Modernizovala občerstvení a staví i další zděné záchody, chemické díky tomu z areálu zcela zmizí. Kompletně zatravněná je nově jižní pláž a na hlavní přibylo zavlažovací zařízení, aby tráva vydržela celou sezonu.

„V kempu jsme provedli generální opravu posledních deseti chat, co se ještě nedělaly. A v penzionu se dělala poslední etapa rekonstrukce,“ dodal Petr.

V květnu se bude podle něj ještě posilovat přítok vody do kempu. Už byl nedostatečný, loni ve špičkách nestačila voda na splachování.

Kristýna se sice otevře symbolicky ve středu, pro kempaře již ale podle Petra sezona začala. „Už na Velikonoce jsme tady měli asi sto karavanů a skoro všechny chaty vyprodané,“ uvedl.