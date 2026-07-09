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Unikátní kousek. Na policii se dostala zkušební pistole, existuje jich jen deset

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  14:50
Sběratelská hodnota zbraně od Zbrojovky Brno může na aukcích dosahovat i stovek...

Sběratelská hodnota zbraně od Zbrojovky Brno může na aukcích dosahovat i stovek tisíc korun. | foto: Policie ČR

Dalším cenným nálezem ve skončené zbraňové amnestii byl německý samopal MP 40 z...
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více...
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více...
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více...
73 fotografií
Při zbraňové amnestii převzala policie v Libereckém kraji i vzácnou zkušební pistoli Zbrojovky Brno z roku 1920. Sběratelská hodnota zbraně systému Josef Nickel může na aukcích dosahovat i stovek tisíc korun.

Uvedla to ve čtvrtek na webu policie její regionální mluvčí Iva Martínková. „Jedná se o mimořádně vzácný kousek, který byl vyroben v pouhých deseti kusech pro vojskové zkoušky na základě objednávky armády,“ dodala Martínková.

Muž při amnestii odevzdal zařízení, které imituje jaderný výbuch

O navrácení cenné historické pistole bude moci člověk, který ji odevzdal, podle ní znovu požádat. „Kontrolou bylo zjištěno, že zbraň není v pátrání a ani s ní nebyl spáchán žádný trestný čin. Pokud je její majitel držitel zbrojního oprávnění, tak si ji může zaregistrovat. Pokud není, může ji prodat někomu jinému, kdo držitelem je,“ uvedla mluvčí.

Dalším cenným nálezem ve skončené zbraňové amnestii byl podle ní německý samopal MP 40 z roku 1943, používaný za druhé světové války.

Sběratelská hodnota zbraně od Zbrojovky Brno může na aukcích dosahovat i stovek tisíc korun.
Dalším cenným nálezem ve skončené zbraňové amnestii byl německý samopal MP 40 z roku 1943, používaný za druhé světové války.
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více jich přinesla pouze zbraňová amnestie v roce 2014. Na snímku karabina Volkssturmu VG-45. (7. července 2026)
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více jich přinesla pouze zbraňová amnestie v roce 2014. Na snímku protitankový kanon. (7. července 2026)
73 fotografií

„Mezi dalšími historickými kousky nechyběl ani sovětský samopal PPŠ-41, několik ikonických pistolí Luger P08 a Walther P38 nebo opakovací puška Marlin Model 1889 ráže 44 Winchester vyrobená ještě v 19. století,“ dodala.

V celém Česku odevzdali lidé při letošní půlroční zbraňové amnestii téměř šest tisíc zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2 600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin.

Samopaly, minomety i vzácný rekordman. Lidé odevzdali na policii téměř šest tisíc zbraní

Z toho v Libereckém kraji bylo odevzdáno 242 zbraní, necelých 14 tisíc kusů střeliva různých ráží, 40 kusů munice a 33 a půl kilogramu výbušnin, zejména střelného prachu a nevhodně skladovaných světlic.

„Ve srovnání s předchozí zbraňovou amnestií v roce 2021 zaznamenal Liberecký kraj výrazný vzrůst množství odevzdaného střeliva,“ dodala Martínková. Před pěti lety lidé odevzdali v kraji 219 zbraní a 5298 kusů střeliva.

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Unikátní kousek. Na policii se dostala zkušební pistole, existuje jich jen deset

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