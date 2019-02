Dalí je za hranicemi na dosah. Německá muzea ovládl výstřední malíř

Františkánský klášter v Žitavě i bývalá bašta městského opevnění Kaisertrutz v Görlitz tak nabízejí snový svět Dalího na více než třech stovkách dřevorytů, akvarelů, mědirytin, knižních ilustrací či unikátních zkušebních tisků, které si Dalí nechával dělat.

Vše přitom pochází ze soukromé sbírky sběratele umění Helmuta Rebmanna z Badenska Würtemberska. Tomu se podařilo většinu děl zakoupit při rušení tiskařské dílny Josepha Foreta, který Dalího práce exkluzivně vydával.

„Je pro nás mimořádná pocta, že se nám tuto výstavu podařilo do Žitavy a Görlitz dostat. Stálo to hodně úsilí, přes rok příprav a shánění sponzorů. Věříme, že to k nám přivede nejen zájemce z celého příhraničí, ale i z mnohem vzdálenějších míst. Jde o mimořádnou kolekci, která není tak často k vidění,“ uvedl ředitel Městského muzea v Žitavě Peter Knüvener.

Každé z měst přitom ukazuje něco jiného. V Žitavě je to soubor knižních ilustrací, které Dalí dělal v roce 1961 pro speciální vydání Apokalypsy, které vychází ze Zjevení svatého Jana.

Kromě ilustrací dostal Salvador Dalí za úkol navrhnout i knižní vazbu, což pojal velkolepě a vazbu navrhl z bronzu. Celá kniha tak nakonec vážila 210 kilogramů.

Druhým cyklem vystaveným v Žitavě je soubor akvarelů inspirovaný Dantovou Božskou komedií. Dalí tuto zakázku získal v roce 1950 od italské vlády u příležitosti nadcházejících 700 let od narození Danta Alighieriho.

Tamní veřejnost ovšem fakt, že zakázku ke stěžejnímu dílu italské literatury získal Španěl a navíc tak výstřední, rozlítil natolik, že z toho byl veřejný skandál. Dílo se tak kvůli uklidnění vášní muselo nakonec vydat ve Francii.

„V Görlitz pro změnu vystavujeme zhruba 250 grafických listů Dalího z let 1934 až 1977. Jde hlavně o jeho uměleckou polemiku se slavným malířem Franciscem de Goya a jeho průkopnickým cyklem grafik nazvaných Rozmary. Právě tyto Goyovy grafiky Dalího nesmírně fascinovaly. Vystavujeme také Dalího grafickou sérii na motivy románů spisovatele Françoise Rabelaise či jeho surrealistické ilustrace k zvláštnímu vydání knihy Alenka v říši divů,“ láká návštěvníky kurátor výstavy Kai Wenzel.

Pro samotnou Žitavu má navíc Dalího výstava další rozměr. „Letos se podávají přihlášky na kandidaturu na Evropské město roku 2025. Chceme, aby tento titul získala právě Žitava a s ní de facto i celé Trojzemí. Geograficky jsme sice na samém okraji Německa, to ale neznamená, že nemáme co nabídnout a na co turisty nalákat,“ vysvětluje primátor Žitavy Thomas Zenker.

Jedinečný soubor Dalího grafik je tak jednou z mnoha akcí, kterými chce Žitava na Evropskou komisi zapůsobit. Sympatické přitom je, že vstupné na výstavu, která potrvá do konce března, není nijak přemrštěné. Vstupenka stojí 8 eur a platí v Žitavě i v Görlitz.