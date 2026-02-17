Díla bratrů Houdkových z Nového Boru jsou kombinací designu, umění a technického experimentu. „Nevnímáme výstavu jako soubor jednotlivých objektů, ale jako celek, který funguje podobně jako autoportrét,“ vysvětlil Filip Houdek.
Expozice zahrnuje desítky děl od cyklistických motivů přes světelné instalace. Návštěvníci uvidí třeba dílo Zvěrokolo. „Kolo vzniklo v devadesátých letech, což byl přelom, kdy se v cyklistice začala používat karbonová kola,“ popsal Filip Houdek.
Kolo má místo řídítek paroží z daňka. „Skleněné křišťálové parohy jsou pro nás opravdu velmi atraktivní a hravá věc,“ objasnil Lukáš Houdek.
Jedním z centrálních exponátů je světelný objekt Armstrong, který odkazuje k závodníkovi Lancovi Armstrongovi.
„Základ tvoří sedm rámů, protože vyhrál sedm titulů na Tour de France. Pro nás cyklisty je to samozřejmě persona,“ vylíčil k dílu Filip Houdek.
„Jedná se o centrální tyč a na ní je v kruhovém půdorysu sedm rámů. V těch jsou na konci zadní kola a jejich výplně tvoří mléčné sklo, které je prosvícené zevnitř světlem,“ přiblížil s tím, že konstrukce je ručně stříbřená a část je v matné černé barvě.
Pocta pro závodnici Elišku Junkovou
Některé návštěvníky jistě upoutá modrá plastika Eliška připomínající katedrálu, která je věnovaná závodnici Elišce Junkové. „Barva odkazuje k vozům Bugatti, protože vozy byly v tomhle modrém provedení,“ ozřejmil jeden z bratrů Filip.
Další sochu s názvem Patron, která je vysoká asi dva metry, tvoří několik zlatých pneumatik. „Socha Patron vznikla speciálně pro Speed Festival v České Lípě, což je jako svátek motosportu a kultury,“ pověděl Filip Houdek.
„Její zmenšenina, kterou pak vedle mohou návštěvníci vidět ve vitríně, se předává jako trofej na festivalu,“ dodal. Závěrečná část expozice se vrací k osobním začátkům autorů. Vystavují v ní stará závodní kola značky Favorit, trofeje, helmy, boty i další předměty z mládí.
Odkaz na slavnou filmovou sérii
Název výstavy vznikl spontánně. Odkazuje k ikonickému filmovému fenoménu, který zachycuje svět rychlosti, adrenalinu a technické dokonalosti.
„Vyjadřuje energii, pohyb a způsob, jakým přemýšlíme a pracujeme. Rychlost pro nás neznamená jen fyzický pohyb, ale i mentální nastavení,“ pověděl Lukáš Houdek. Díla jsou doplněná o QR kód s rozšířeným popisem a příběhem k nim.
„Tvorba bratří Houdkových je mnohovrstevnatá a vyrůstá z dlouhodobého dialogu, osobní zkušenosti i rozdílných přístupů obou autorů,“ přiblížila kurátorka výstavy Adéla Mende. Výstava potrvá do 24. května 2026.