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Vozily císaře i šlechtu. Vůz Ferdinanda I. je skvostem nové expozice kočárů

Matěj Klimša
  11:49
Kočár, kterým po Praze jezdil rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý, dorazil na zámek v Zákupech na Českolipsku. Novou expozici třinácti historických vozů lidé uvidí v tamní malé konírně. Právě císařské kupé je jejím největším lákadlem.

Když se osmipružinové kupé dalo do pohybu, cestující se v něm houpali tak silně, že některým bývalo špatně jako při mořské nemoci. Právě v takovém kočáru se po své abdikaci v roce 1848 vozil Ferdinand I. Dobrotivý.

Novou expozici třinácti historických vozů lidé uvidí v tamní malé konírně.
Kočár, kterým po Praze jezdil rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý, přijel na zámek v Zákupech.
Kočár, kterým po Praze jezdil rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý, přijel na zámek v Zákupech.
Návštěvníci v Zákupech uvidí také třeba výletní kočár, který patřil vnučce kancléře Metternicha, kněžně Pavlíně Klementině.
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„Vozy sem přijížděly velkými vraty, která byla do objektu tehdy nově proražena pro potřeby císařského dvora,“ přiblížila generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková. Z původních vozů se na zámku žádný nedochoval.

„Ač se jedná o vozy, které nejsou původem zákupské, tak jde o unikátní kousky, které tu mohly v té době, v 19. století, parkovat,“ dodala ředitelka Goryczková.

Stěžejní postava nejen pro Zákupy

Zákupského kastelána Vladimíra Tregla ale těší, že se podařilo vyjednat právě vůz císaře Ferdinanda. „Jde o stěžejní postavu pro zákupskou historii. Nejen pro zdejší zámek, ale i pro celý region. Aby expozice opravdu měla třešničku navrchu pomyslného dortu, tak bylo potřeba sem právě tento kočár zapůjčit,“ vyzdvihl Tregl. Mimořádně cenné jsou ale všechny vystavené vozy.

Návštěvníci v Zákupech uvidí také třeba výletní kočár, který patřil vnučce kancléře Metternicha, kněžně Pavlíně Klementině. „Ta byla nejen důvěrnicí manželky francouzského císaře Napoleona III. a módní ikonou své doby, ale i podporovatelkou Bedřicha Smetany,“ popsala mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová.

Terasovité zahrady zámku Zákupy se dočkají obnovy

Zaujme také anglické městské taxi Hansom Cab, které je pravděpodobně jediné dochované na našem území. „Jedná se o výběr ze sbírky Národního technického muzea, která patří k nejvýznamnějším souborům historických kočárů a koněspřežných dopravních prostředků v České republice,“ vylíčila Bidlasová.

Kočáry budou na zámku k vidění trvale. NPÚ je s Národním technickým muzeem (NTM) domluvený na průběžném prodlužování smlouvy. „Expozice kočárů na zámku v Zákupech je dokladem dlouhodobé spolupráce mezi Národním technickým muzeem a Národním památkovým ústavem,“ dodal generální ředitel NTM Karel Ksandr.

Myšlenka na společnou expozici se zrodila před třiceti lety. Nápad se ale podařilo uskutečnit až díky obnově barokních koníren v Zákupech. „Konečně se našel adekvátní prostor, aby to splňovalo představu NTM i naši. Byť je ta myšlenka dlouhodobá, tak samotná realizace je záležitostí posledních měsíců. Budova se teprve vloni uvedla do života,“ objasnil Tregl.

Jedna z nejcennějších kolekcí historických kočárů

Muzeum má ve svých sbírkách celkem přes čtyřicet historických vozů, kromě kočárů jde také o dostavníky a saně.

„Jde o jedinečný soubor vozů, který se nejen počtem, ale i významem řadí mezi nejcennější hipomobilní kolekce v České republice. Na zámku jsou kočáry známých osobností ze šlechtického i panovnického prostředí, vozy městské, venkovské a také dva sportovní,“ upřesnil kurátor výstavy z NTM Martin Jahoda.

Novou výstavu lidé mohou navštívit v rámci prohlídkového okruhu Barokní konírna. „Je to okruh bez průvodce a návštěvníkům je zpřístupněn vždy od úterý do neděle, o státních svátcích či o hlavních prázdninách i v pondělí. Tento režim trvá do 1. listopadu, kdy přecházíme na zimní provoz,“ uzavřel kastelán s tím, že přes zimu mají konírnu otevřenou pouze pro vánoční trhy a obdobné akce.

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