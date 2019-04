Budoucí automechanici ve Vysokém se budou učit opravovat elektromobily

Žáci se tady potkají třeba s válcovou zkušebnou, která změří výkon a točivý moment motoru, nebo s laserovou 3D geometrií. A škola se již pomalu připravuje na nástup elektromobilů.

Martin Boháč, jeden ze zdejších učitelů odborného výcviku, hovoří o velkém posunu vpřed.

„Je to obrovský rozdíl ve vybavení. Která škola minimálně v kraji se může pochlubit tím, že má válcovou zkušebnu na měření výkonu a kroutivého momentu. Je však otázka, až žáci přijdou na praxi, zda to tam budou mít. Ale máme i starší vybavení. Tohle je však trend,“ říká Boháč. „Předtím žáci nic takového ve škole neviděli, jen v některých servisech.“

A co je tu ještě nového? Tak třeba přístroj na zkoušení vstřikování benzinových motorů, tester elektronických systémů, válcová zkušebna brzd či stroj pro diagnostiku vibrací a vyvažování kol.

„Máme tu ale i výukové panely, kde se dá simulovat závada na autě. Žák ji pak musí být schopen odstranit,“ doplňuje další z odborných učitelů Lukáš Belda.

„Odborníci zkrátka chybí, a to nejen v autoprůmyslu“

Nové vybavení školy, která dále nabízí například obory autotronik, mechanik či lakýrník, ještě více napomůže poptávce po absolventech. Ta už teď je obrovská. „Je o nás velký zájem. Například Škodovka chce čtyři stovky lakýrníků, ale my jich máme za rok deset. Odborníci zkrátka chybí, a to nejen v autoprůmyslu,“ upozorňuje Belda.

Ve škole se učí aktuálně asi 350 žáků, z toho deset procent dívek. A škola již pokukuje po novém trendu - elektromobilech.

„Pokud chceme zůstat na trhu, musíme se na to připravit. Teď to třeba nevypadá, ale v roce 2025 to může být jinak, a to je pro nás skoro pozítří,“ uvádí Belda.

Učitelé školy se aktuálně učí na zapůjčených elektromobilech, aby pak své zkušenosti mohli předat svým svěřencům.

„Samotný automechanik se na elektromobil může podívat jen z dálky. Nesmí na něm nic dělat, jelikož musí mít určitý stupeň vzdělání. Je tam potřeba například elektrotechnické vzdělání plus vyhláška. Na to musíme zareagovat a zařadit to do našich vzdělávacích programů. To je budoucnost. Evropská unie tlačí stále na nižší a nižší emisní limity, a to již za chvíli běžná auta nebudou moci splnit,“ vysvětluje Martin Boháč.

Nové vzdělávací centrum ve Vysokém je už páté z osmi, která se v Libereckém kraji budují. V lednu otevřeli první ve Frýdlantu, před pár týdny další v Liberci a počátkem dubna dvě centra zaměřená na technické obory v České Lípě.

Za týden bude další předáno studentům v Turnově. Centra odborného vzdělávání jsou největším krajským projektem, jejich vybudování přijde na bezmála 600 milionů korun a většinu zaplatí Evropská unie.