Vaše silnice je samá díra, ale lidé viní nás, spílá Půtovi radní z hor

Otevřený dopis zveřejnil Blažek na oficiálním facebookovém profilu města, odkud ho sdílely téměř dvě stovky lidí.

Radní Půtovi vyčítá stav silnice II/290, která vede od Kořenova po Roprachtice. Podle Blažka je děravá silnice na okamžité uzavření.

„Vzhledem k tomu, že se situace za dlouhé roky nikam neposunula, ale naopak extrémně zhoršila, budu žádat informace o veškerých nákladech na ‚opravu‘ za posledních pět let této konkrétní části komunikace, budu žádat informaci o použitých technologiích a metodách ‚oprav‘, zda odpovídaly dané situaci a zda byly ekonomické. Veškeré náklady na tyto nikam nevedoucí opravy, které často vydrží pouhý jeden měsíc, nechám následně porovnat s cenou celoplošné opravy dle výměry daného úseku,“ stojí v dopise.

Podle Blažka je ale jasné, že porovnání nedopadne pro kraj dobře.

„Následně podám trestní oznámení na Krajskou správu silnic Libereckého kraje za nehospodárné využívání veřejných prostředků při správě komunikací. Po zjištění, kolik tun asfaltu bylo za pět let použito, budu chtít vědět, kde tento toxický materiál skončil a které pozemky jsou tímto dotčeny,“ pokračuje Blažek.

Podle něj byly všechny dosavadní opravy neefektivní a týkaly se i okolních silnic.

„Na toto téma jsme spolu již osobně hovořili a nestalo se bohužel absolutně nic, takže jistě chápete, že veškeré možnosti byly vyčerpány i ze strany města,“ upozorňuje Půtu radní. Celou věc prý také předá svému právníkovi.

„Naše město vypadá jako po válce, turisté i místní si stěžují na neschopnost města a už nehodlám řešit stovky dotazů, komu silnice patří a proč nejsme schopni zjednat nápravu,“ dodává Blažek.

Redakce iDNES.cz oslovila hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, aby se celé věci vyjádřil. „Na dopis, který jsem oficiální cestou obdržel, také nejprve oficiální cestou odpovím,“ sdělil krátce hejtman s tím, že podrobnosti přiblíží až na středeční tiskové konferenci.

První etapa už je hotová

Výrazně hovornější byl ředitel Krajské správy silnic Jan Růžička.

„Překvapilo mě, že autorem dopisu je radní, protože by měl mít informace, co tam připravujeme,“ zmínil Růžička s tím, že rekonstrukce silnice II/290 se připravuje už mnoho let a první etapu se již podařilo dokončit, a to ze Sklenařic do Vysokého.

Příprava další etapy, která by zahrnovala i diskutovaný úsek ve Vysokém nad Jizerou, se však protáhla kvůli majetkovým vztahům. „Je tam totiž velký nesoulad katastru se skutečností a někteří vlastníci si vymýšlí neskutečné věci,“ popsal Růžička.

Téměř všechny ostatní náležitosti ale podle něj správa silnic už má připravené.

„Máme stavební povolení, dokumentaci, rozpočet, ale čekáme, až ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí výzvu a následně se přihlásíme. To by měl vědět i pan radní, proto mě velmi zarazilo, co napsal,“ prohlásil Růžička. „Celý úsek z Roprachtic do Kořenova, přestože se nebude dělat celá silnice, je za 160 milionů korun, takže by bylo škoda dotaci nevyužít,“ přiblížil.

I on souhlasí s tvrzením, že je situace ve špatném stavu. „Problém je v tom, že když se výtluky objeví teď v zimě, tak je oprava problematická. Dá se to zalepit takzvanou studenou balenou směsí, ale není jisté, že to vydrží do jara. Zkusíme tam něco zalepit, ale to provizorium. Klíčem je udělat kompletní rekonstrukci,“ dodal Růžička.

Podobně jako on vidí situaci i starostka Vysokého nad Jizerou Lucie Vaverková Strnádková. „Pořád je ve hře, že by další etapa měla začít v tomto roce,“ věří starostka, která nesouhlasí s radním Blažkem.

„Můj postoj to není, ale mazat to z těch oficiálních stránek nebudu. Pan radní je jeden z lidí, kteří mají přístup na facebookovou stránku.“