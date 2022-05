Silnice, za jejíž díry spílal radní libereckému hejtmanovi, se dočká oprav

Silnice plná děr trápí obyvatele Vysokého už řadu let. Kvůli jejímu stavu vyhrožoval už letos v únoru radní města Bohdan Blažek trestním oznámením Krajské správě silnic kvůli nehospodárnému využívání veřejných prostředků při správě komunikací.

Na Facebooku Vysokého zveřejnil také kritický otevřený dopis adresovaný hejtmanovi Martinu Půtovi. Podle radního byly všechny dosavadní opravy neefektivní a týkaly se i okolních silnic. Jak uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták, průtah se měl začít opravovat už loni.

„Po dohodě s vedením města se to posunulo až na letošek. Odložení stavby vzniklo tím, že město projektovalo kompletní úpravy náměstí, ze kterých ale nakonec odstoupilo,“ dodal.

To podle starostky města Lucie Vaverkové Strnádkové není pravda. „Plánovaná revitalizace náměstí nemá na průběh rekonstrukce silnice žádný vliv. Projekt na kompletní rekonstrukci silnice se připravuje už osm let. Myslím, že nastal problém s čerpáním dotací z IROP,“ řekla starostka.

Ohradila se také proti výroku hejtmana, že za stav silnice může ne vždy ideální vyjednávání s městem. „Popravdě nevím, jak to myslel. Jsem z toho jen smutná,“ dodala.

První etapu rekonstrukce silnice, a to ze Sklenařic do Vysokého se podařilo dokončit v loňském roce. Přípravu druhé etapy, která by zahrnovala i diskutovaný úsek ve Vysokém nad Jizerou, se však protáhla kvůli majetkovým vztahům.

„Je tam totiž velký nesoulad katastru se skutečností a někteří vlastníci si vymýšlí neskutečné věci,“ sdělil už dříve ředitel Krajské správy silnic Jan Růžička.

Téměř všechny ostatní náležitosti ale podle něj správa silnic už má připravené. Rozpočet na opravu úseku z Roprachtic do Kořenova je kolem 160 milionů korun. Lokální opravy budou stát kolem deseti milionů.