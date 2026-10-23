Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Od soustruhu k robotům. Liberecká průmyslovka slaví 150 let, studoval tu i Porsche

Eliška Klimšová
  11:16
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci, takzvaná Průmyslovka, slaví jubileum 150 let od svého založení. Je tomu tak v době, kdy se rychle mění technologie, výroba i nároky na budoucí absolventy. Vedení školy proto upravuje způsob výuky, modernizuje vybavení a spolupracuje i se zaměstnavateli z regionu.

„Ten nejvýznamnější stroj už zmizel, byl to soustruh dlouhý asi pět metrů a měl velikánskou štangli, aby se spojka dala zapojovat ze všech míst soustruhu. Ten jsem měl rád a chybí mi tady,“ přiblížil na vzpomínkové akci jeden z bývalých studentů, který na škole maturoval v roce 1962.

Když školu po letech navštívil, čekalo ho něco, co se za jeho dob hledalo jen těžko. Robotické pracoviště, moderní laboratoře a technologie. „Je to pěkné, že se nacházíme na stejném místě jako tenkrát. Je to trochu sentimentální,“ připustil.

Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu v Liberci v Masarykově ulici aktuálně vede Jaroslav Semerád.
Liberecká Průmyslovka vznikla 28. října 1876 v době rychlého rozvoje průmyslu. (září 2026)
Liberecká Průmyslovka vznikla 28. října 1876 v době rychlého rozvoje průmyslu. (září 2026)
Liberecká Průmyslovka vznikla 28. října 1876 v době rychlého rozvoje průmyslu. (září 2026)
Liberecká Průmyslovka vznikla 28. října 1876 v době rychlého rozvoje průmyslu. (září 2026)
13 fotografií

Liberecká Průmyslovka vznikla 28. října 1876 v době rychlého rozvoje průmyslu. Tehdy patřila mezi první školy svého druhu v Rakousku-Uhersku a dnes se řadí k nejstarším průmyslovým školám v Česku. Mezi prvními obory byly Strojírenství, Stavitelství a Chemie.

V lavici seděl například pozdější automobilový konstruktér Ferdinand Porsche. Ředitel školy Jaroslav Semerád uvedl, že jde o osobnost, na kterou se někteří mohou dívat rozporuplně. „Nicméně si myslím, že Porsche byl jako technik výborný. A když pominu jeho válečné prohřešky, které mu jsou vyčítány, tak si myslím, že je to zrovna jedna z významných osobností, která tady studovala, i když jen krátce,“ dodal.

Nová laboratoř i robotické pracoviště

Na svou školu nezapomínají ani ti, kteří ji opustili teprve před několika lety. „Teď to asi mají lepší, ale určitě si toho neváží jako my tenkrát,“ podotkl absolvent Tomáš Votoček. „Nikomu se nechce studovat, když tam je. Když se pak pozná život mimo, tak je to úplně něco jiného a vrátili bychom se sem hned.“

Votoček se od techniky úplně neodstřihl. Původně studoval slaboproud, dnes pracuje v silnoproudu. „Je to taková celoživotní závislost,“ říká s nadsázkou.

Jeho spolužák Vít Schovánek si všiml především změny vybavení školy. „Myslím, že teď to mají lepší s tou laboratoří. To jsme předtím neměli. My jsme odešli, když ji dostavovali,“ doplnil.

Modernizace školy je jedním z hlavních témat posledních let. Škola kromě nových laboratoří získala třeba robotická pracoviště, automatizační linku nebo laserové technologie. V roce 2023 se navíc spojila s libereckou Střední průmyslovou školou textilní a rozšířila nabídku oborů o Oděvnictví a Textilnictví.

Exkurze do firem

Když se po škole prochází dnešní studenti, je jasné, že od dob pětimetrového soustruhu urazila pořádný kus cesty. Jakub Měrtl studuje třetí ročník v oboru Informační technologie se zaměřením na kyberbezpečnost, administraci systémů a internet věcí.

„Dost mi to přináší v oblasti techniky a přineslo mi to i hodně kamarádů, zajímavých zážitků, zkušeností a exkurzí, při kterých jsme mohli být v zajímavých firmách,“ popsal.

Průmyslovka Liberec

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci byla založena v roce 1876. Od roku 1953 se od sebe Stavebka a Průmyslovka oddělily. V roce 2023 se spojila se Střední průmyslovou školou textilní v Liberci. Nabízí obory Elektrotechnika, Strojírenství, Informační technologie, Oděvnictví, Textilnictví a Technické lyceum. Jednotlivé obory nabízejí zaměření od robotiky, automatizace a kybernetické bezpečnosti přes mechatroniku až po výrobu nanovláken, technické textilie nebo konstrukci oděvů.

Podle něj při návštěvách firem oceňuje to, že rozumí, o čem technici mluví. „Nebyly to jen nějaké věci, které říkají nějací chytří lidé, ale věděl jsem, co tím myslí, a mohl jsem se s nimi bavit i více do hloubky,“ poznamenal s tím, že po maturitě přemýšlí o Technické univerzitě v Liberci, ČVUT nebo VUT.

Zvažuje ale i jiné možnosti, třeba práci s dětmi. „Máme skvělé učitele. Někteří jsou přísní, což nás donutí připravit se na hodinu. Jiní jsou mladší a atmosféra v jejich hodinách je volnější. Dohromady je to v takové harmonii,“ dodal Měrtl.

Podle ředitele Semeráda se škola za minulých deset let změnila více než za předchozí období. Tvrdí, že díky investicím do Centra odborného vzdělávání se podařilo vybavení výrazně modernizovat. Současní studenti se dostávají také k robotice a mobilním robotům, kteří se dokážou samostatně pohybovat v prostoru.

„K robotům a k provozu robotů by se měli dostat strojaři, elektrikáři i ajťáci. Každé profesi to něco přinese,“ tvrdí Semerád.

Důvod je podle něj jednoduchý. Roboti se v průmyslu stále více využívají: „Když se půjdete podívat do fabrik, tak všude, kde mohou, nasazují roboty, aby nahradili lidi, kteří nejsou. A samozřejmě jestli máme vychovávat absolventy, kteří to mají umět, tak potřebujeme roboty.“

AI ano, ale se znalostí oboru

Výuka se dál přizpůsobuje automatizaci, umělé inteligenci (AI) a dalším technologiím. Semerád nechce AI studentům zakazovat, zároveň ale upozornil, že bez znalostí může být jen rychlou cestou k nesprávnému výsledku.

„Naši žáci by v prvním a druhém ročníku měli dostat pod kůži odbornost, aby věděli, o co jde. Ale samozřejmě i energetika využívá umělou inteligenci,“ uvedl s tím, že ve vyšších ročnících by měli studenti AI využívat, ale musí umět výsledek kriticky posoudit.

Za 150 let se škola potýkala s několika politickými režimy, změnami názvu, oborů i vedení. Ředitelů se za tu dobu vystřídalo osmnáct. Změnila se také část původního školského systému. Stavební obor, který patřil k původním zaměřením průmyslové školy, se v roce 1953 osamostatnil a v Liberci vznikla Střední průmyslová škola stavební. Ta dnes sídlí na Sokolovském náměstí a její součástí jsou i historické objekty Valdštejnských domků a Appeltův dům.

„150 let je dlouhá doba. Já samozřejmě říkám, že je dobré se zastavit, porozmýšlet, ale musíme to využívat hlavně pro budoucnost a aby sem chodily nové generace,“ uzavřel Semerád.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez kostek a výmolů. Asfaltka na Zlaté návrší těší cyklisty, jiné zlobí

Masarykova horská silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší je po rekonstrukci.

Závěrečný pětikilometrový úsek Masarykovy horské silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších se po rekonstrukci za víc než 20 milionů korun znovu otevřel. V celé délce je nový asfaltový...

Slíbili jí artroskopii, místo toho přeřízli kost. Teď žaluje nemocnici, chce odškodnění

Premium
Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové...

Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové osteotomii, při níž jí přeřízl kost a změnil její postavení. Žena tvrdí, že s takovým zákrokem nesouhlasila. U soudu se...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Jablonec - Plzeň 2:3, nejdřív tři góly hostů, domácí však ze zápasu udělali drama

Sestřih zápasu
Martin Cedidla z Jablonce smutně reaguje na inkasovaný gól proti Plzni.

Plzeňští fotbalisté si po nezdaru v pohárové Evropě spravili chuť a z Jablonce si odváží cenné vítězství. Po gólech Dweha, Kabonga a Memiče vedli už o tři góly, nakonec se však museli ještě o body...

Známé liberecké Casino je minulostí. V replice stavby je teď infocentrum

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi....

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi. Na Masarykově třídě v Liberci nyní stojí její replika. Návštěvníkům nabídne turistické informační centrum, zázemí pro...

Od soustruhu k robotům. Liberecká průmyslovka slaví 150 let, studoval tu i Porsche

Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu v Liberci v Masarykově ulici...

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci, takzvaná Průmyslovka, slaví jubileum 150 let od svého založení. Je tomu tak v době, kdy se rychle mění technologie, výroba i nároky na...

23. října 2026  11:16

Zažil strasti Jablonce, teď vychytal zázrak. Hanuš: Největší nula? Věřím, že ještě přijde

Jablonecký brankář Hanuš ve snaze vyrazit míč během utkání s Brightonem.

Co nedokázali Raya, Martínez nebo Trafford, zvládl Jan Hanuš. Jablonecký veterán v osmatřiceti letech v Konferenční lize vynuloval rozjetý Brighton, který vládne ofenzivním statistikám ve slavné...

23. října 2026  11:05

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři

Martin Cedidla z Jablonce v souboji v zápase s Glasgow Rangers.

Fotbalisté Jablonce zahájili ligovou fázi Konferenční ligy porážkou 2:3 na hřišti Freiburgu, dalšího favorita už o body obrali. S Brightonem remizovali 0:0. Před sebou mají ještě minimálně čtyři...

16. října 2026  8:21,  aktualizováno  22. 10. 23:53

Děti oslovil neznámý řidič, upozornila školská zařízení. Případy řeší policie

ilustrační snímek

Několik dětí v Novém Boru se snažil do svého auta nalákat cizí muž. Jako první o tom v úterý 20. října informovala tamní ZŠ náměstí Míru. O dva dny později se přidal také Dům dětí a mládeže. Případem...

22. října 2026  15:59

Studenti vytvořili pro zoo velkoformátovou mozaiku. Představuje velké kočky

Společné dílo desítek studentů ze tří uměleckých škol nyní vítá návštěvníky...

Společné dílo desítek studentů ze tří uměleckých škol nyní vítá návštěvníky pavilonu šelem v Zoo Liberec. Velkoformátová skleněná mozaika nazvaná Šelmárium na ploše 4,6 krát 1,8 metru zachycuje...

22. října 2026  14:04

Vyhrocená situace na jabloneckém gymnáziu se stabilizovala. Kraj hledá nového ředitele

Ještě před pár měsíci vyhrocená situace na jabloneckém Gymnáziu U Balvanu se...

Ještě před pár měsíci vyhrocená situace na jabloneckém Gymnáziu U Balvanu se stabilizovala, dočasnému řediteli Tomášovi Hofrichterovi se podařilo doplnit také členy pedagogického sboru. Liberecký...

22. října 2026  9:40

Volal jsem do Chelsea, jak na to, žertoval Kozel. Zápas s Brightonem má za svátek

Trenér Jablonce Luboš Kozel byl před zápasem s Brightonem v dobré náladě.

Z těch statistik jde respekt: výhry v posledních šesti soutěžních zápasech, aktuálně nejlepší útok a společně s Arsenalem také nejpevnější obrana v anglické Premier League. I proto trenér...

22. října 2026  6:16

Mladej, hlavně bez chyby! Kachlíř vyčnívá, jak v extralize zacházet s novými talenty?

Premium
Liberecký obránce Lukáš Kachlíř s pukem na hokejce v zápase proti Hradci...

Spoluhráči se vedle něj vystřídali, role učitele zůstává. S Tomášem Galvasem už Radima Šimka pojí jistá sladěnost, s Lukášem Kachlířem se na startu nové sezony postupně seznamoval. Dovednosti dalšího...

22. října 2026

Známé liberecké Casino je minulostí. V replice stavby je teď infocentrum

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi....

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi. Na Masarykově třídě v Liberci nyní stojí její replika. Návštěvníkům nabídne turistické informační centrum, zázemí pro...

21. října 2026  15:30

Starostou Semil bude poslanec Pražák, senátorka Mlejnková zasedne v radě

Starostou bude David Pražák (uprostřed), místostarosty Tomáš Sábl (vlevo) a...

Novým semilským starostou se stane poslanec David Pražák za ANO. Hnutí se na tom domluvilo s uskupením Moje Semily, které volby vyhrálo. Jeho lídr Sebastian Kuršel bude prvním místostarostou. Na...

21. října 2026  8:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obavy z fotbalových fanoušků v Jablonci. Policisté vyrazí do ulic na koních i se psy

Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)

Mimořádná bezpečnostní opatření připravuje policie v Jablonci nad Nisou, na tamní Střelnici se ve čtvrtek ve druhém kole Konferenční ligy utkají fotbalisté FK Jablonec a Brightonu. Policisté...

20. října 2026  13:22

Jablonec protnuly nové korálkové trasy, provedou centrem pěšky a bez bloudění

Jeden z nových ukazatelů v Jablonci

Dvěma novými korálkovými trasami se pyšní Jablonec nad Nisou. Návštěvníky i obyvatele provedou významnými lokalitami v centru. Zelená a červená cesta představují jednoduchý způsob, jak město poznávat...

20. října 2026  12:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×