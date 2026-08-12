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Masomat v obchodním centru kdosi vypojil z elektřiny. Farmářku to mohlo stát desetitisíce

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  15:19
Stačilo pár hodin a vyzrálé hovězí, které prodává farmářka z Krkonoš v automatu v libereckém Obchodním domě (OC) Forum, by bylo zralé leda na vyhození. Stejně tak výrobky z bio masa za desítky tisíc korun. Její masomat totiž někdo vypojil ze zásuvky.
Stačilo pár hodin a vyzrálé hovězí by bylo zralé leda na vyhození.
Hovězí prodává farmářka z Krkonoš v automatu v libereckém Obchodním domě (OC) Forum.
Janě Bémové na farmě v Horní Rokytnici ohlásila signalizace, že s takzvaným masomatem v Liberci ztratila signál.
Stačilo pár hodin a vyzrálé hovězí by bylo zralé leda na vyhození.
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Když v pondělí 3. srpna před 20. hodinou večer Janě Bémové na farmě v Horní Rokytnici ohlásila signalizace, že s takzvaným masomatem v Liberci ztratila signál, vydala se nehledě na pokročilou hodinu na cestu. „Museli jsme se jet podívat, co se tam děje, aby se nám maso nezkazilo,“ říká farmářka.

Po příjezdu, krátce před zavírací dobou obchodního centra, zjistila, že automat nevykazuje žádnou chybu a důvod rostoucí teploty je prozaický. Někdo jej vypojil ze zásuvky.

Podle Bémové, která má přesně spočítané, kolik masa a sklenic s hotovými jídly v masomatu nabízí, stačilo, aby se nastavená teplota vlivem vypnutého chlazení na pár hodin zvýšila. Způsobená škoda by pak dosáhla až padesáti tisíc korun.

„Udržujeme tam teplotu do pěti stupňů Celsia, kdyby byla třeba dvě hodiny za sebou vyšší než sedm stupňů, už bychom negarantovali bezpečnost pokrmů. Zboží bychom museli stáhnout a nemohli ho prodávat,“ shrnuje Bémová.

Za tři roky, co automat ve Foru provozuje, nic podobného nepamatuje: „Tohle se nám tedy zatím nestalo, že by nám ho někdo vytáhl z elektřiny.“

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Že by k tomu došlo omylem, jak předesílají někteří její zákazníci, si nemyslí. „Máme tam ještě prodlužovačky, a kdyby si někdo chtěl nabít telefon, má tam dvě volné zásuvky. Tohle bylo vytažené přímo ze zdi,“ pokračuje podnikatelka, jež po incidentu požádala ostrahu, aby na automat namířila kameru.

„Uvidí, kdyby zhasl nebo kdyby se tam někdo pohyboval,“ vysvětluje. Současně neskrývá údiv nad tím, že je třeba automat zabezpečovat. „Na začátku nás vůbec nenapadlo, že by někdo mohl škodit,“ přiznává.

V OC Forum automaty závislé na elektřině přitom nejsou žádnou novinkou, vypojení nápojového by však nenapáchalo takové škody.

Patrně šlo o schválnost

„Paní Bémová ví, že má možnost – a vždy měla – automat posunout, aby zásuvka nebyla dostupná. Ale automat by tak byl částečně upozaděn a zákazníkům méně viditelný. Tak společně vymyslíme jiné řešení,“ ujišťuje manažer OC Miroslav Habel, který se přiklání k vysvětlení, že šlo patrně o nahodilou schválnost.

„My si to tam zabezpečíme. Věřím ale v to dobré v lidech a samotnou by mě nenapadlo něco takového udělat. Tak bych si nemyslela, že to udělá někdo jiný,“ uzavírá farmářka.

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Na dispečink ostrahy fungující v režimu 24/7 má již kontakt. „Aby si v případě, kdy jí aplikace ukáže výpadek automatu, mohla nejdříve ověřit, zda nejde například o výpadek proudu v OC nebo v okolí,“ dodává Habel. Tím se do budoucna omezí nutnost náhlých výjezdů „na otočku“, který nedávno z Krkonoš do krajského města podnikatelka absolvovala.

V libereckém obchodním centru se s vandalismem setkávají, ať už ve formě ničení nábytku, sprejerství, poškozování dveří či dalších projevů. „Zdokumentované úmyslné případy jsou dále vždy v řešení příslušných orgánů v souladu s platnou legislativou,“ podotýká Habel.

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