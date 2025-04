Vyvíjené triko se senzory může snížit počet dopravních nehod způsobených únavou, tvrdí vědci z Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci (TUL). V simulátoru nákladního auta tráví dlouhé hodiny, dokud je nepřemůže únava, nezpomalí se jim dech a systém nespustí alarm.

S revolučním nápadem na smart triko přišel Michal Martinka, který nepovažuje čidla zabudovaná v automobilech za dostatečně spolehlivá. Sice podle něj zachytí náhlé změny nebo události související s vozem, ale stačí, aby zasvítilo slunce nebo řidič otočil hlavu a kamery snímající jeho obličej mohou ztratit kontakt a vydat falešný signál.

Důležitý rozdíl vidí v tom, že chytré triko nemonitoruje vůz, ale samotného člověka. Což vede k mnohem přesnějším výsledkům.

„V současnosti máme laboratorní model trika, kdy jsou senzory na povrchu, abychom se k nim snadno dostávali. Jinak bychom triko pokaždé museli párat. Takhle by pak mělo vypadat,“ ukazuje Martinka na figurínu oděnou do přiléhavého trika, v němž není senzor na první pohled patrný. Takové tričko bude po vyjmutí senzoru možné prát, žehlit i sušit.

Monitoruje pohyb břicha a hrudníku

Senzory v podobě grafenových pásků monitorují pohyb břicha a hrudníku. A v okamžiku, když dech začne uvadat, je lehký a povrchní, vysílají signál. Ten má řidiče probudit. V současnosti systém zabzučí, v budoucnu by mohl burcovat například tím, že zaklepe volantem nebo pustí nahlas rádio.

„Nebo pošle informace nadřízenému – Hele, Franta je na dálnici a usíná, tak mu zavolejte,“ popisuje s nadsázkou Antonín Havelka z katedry oděvnictví, podle nějž je cílem projektu snížit počet dopravních nehod, ke kterým dochází vlivem mikrospánku. Řidič, který by jinak nastupující únavu nemusel zaznamenat, dostane včasné varování.

Do sedačky kamionu v kabině nákladního auta, která vznikla na textilní fakultě, usedá Michal Martinka. Na sobě má prototyp trika. Před ním se rozprostírá stůl s připevněným volantem a ovládacími panely. K dispozici má i řadicí páku. Širokoúhlý monitor nabízí prostřednictvím hry Euro Truck Simulator 2 pohled na silnici. Po zapnutí bezpečnostního pásu zapojuje Martinka také systém senzorů, které přenášejí informace o jeho dechu do počítače. Křivky jsou pravidelné, řidič je zatím čiperný.

„Teď je všechno ještě řešené přes kabel, protože je to pro nás výhodnější. Finální verze bude přes bluetooth. Malá krabička bude sloužit jako vysílač. Bude komunikovat s telefonem nebo s autem, kde se data vyhodnotí. A buď telefon, nebo auto poskytnou řidiči zpětnou vazbu,“ popisuje Martinka.

Testování v Japonsku

On sám strávil za volantem simulátoru mnoho hodin. V reálném provozu totiž není možné systém testovat.

„V srpnu v Japonsku plánujeme testování v provozu. Bude probíhat za asistence policie v nočních hodinách. Bude to komplikované, ale to už je věc japonské strany, která to musí zorganizovat,“ poznamenává Martinka, jenž úzce spolupracuje s Fakultou textilních věd Shinshu University v Japonsku, která je světovým pracovištěm v oblasti měření tělesných funkcí v oděvech za pomoci špičkových FBG senzorů.

„Měření FBG senzory má jednu zásadní nevýhodu. Ta krabička je vysoká, takže ji Japonci mohou používat například v nemocnicích u lůžek, ale řidič ji nemůže nosit s sebou. U nás je řešením malinká krabička, která bude vysílat data,“ doplňuje Havelka.

Předpokládá, že se letos projekt podaří dotáhnout do finálního prototypu. Pak začne univerzita, která triko vyrábět nemůže, shánět výrobce.

Cena? Dva tisíce korun

Podle předběžných odhadů by chytré tričko pro řidiče mohlo stát kolem dvou tisíc korun. Vyšší cena by mohla podle Havelky kupující odradit, což by projekt pohřbilo.

Výzkumníci experimentovali s asi tuctem různých čidel, grafen se ale osvědčil nejlépe. Neprodukuje falešné signály, signál je čistý a dá se dobře vyhodnocovat.

„Důležité je, že grafen není drahý. Protože zmíněné FBG senzory stojí horentní sumy. Když k tomu připočtu tričko, tak si to za sedmnáct tisíc korun žádný řidič nekoupí,“ domnívá se Havelka.

Triko, které usínajícího řidiče včas probudí, má podle něj i další možnosti využití. A to zejména na pozicích, kde jsou lidé vystaveni stresu a je od nich vyžadována stoprocentní soustředěnost. Mezi ně počítá například strojvůdce či letové dispečery.

Intenzivní výzkum trvá čtyři roky, smart trička by podle mluvčího TUL Radka Pirkla mohla být v prodeji maximálně do tří let.