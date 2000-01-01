náhledy
Výlov Břehyňského rybníka u Doks, který je po Máchově jezeře druhým největším rybníkem v okolí, doprovází předpisové podzimní počasí. Z deště a mokra si rybáři hlavu nedělají, trochu je ale potrápila rašelina, kvůli níž se výlov o několik hodin prodlouží.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Chráněné území Břehyně-Pecopala, jehož je rybník součástí, spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). „Národní přírodní rezervaci máme pouze v nájmu. Proto na ní částečně hospodaříme,“ vysvětluje jednatel Rybářství Doksy Ondřej Malý s tím, že sportovní rybolov zde nepřichází v úvahu.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Rybník se podle Malého problematicky vypouští. Na první dobrou sice vypadá vypuštěný, ale vody je v něm pořád hodně. „Je v podstatě celý na rašelině a zásobárna vody, která je ve vlastním vodním sloupci, je téměř stejná, jako je dole v té rašelině,“ popisuje.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Na rybníce, z nějž mají rybáři výhled na Velký a Malý Bezděz, se během dnešního výlovu vystřídá více skupin, celkem kolem dvaceti lidí.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Kdyby všechno klapalo, byli by všichni za čtyři pět hodin doma. „Ale vzhledem k tomu, že dneska s námi příroda nehraje, bude to takových sedm osm hodin určitě,“ zamýšlí se jednatel Rybářství Doksy.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Podle Malého musí mít člověk na paměti, že pracuje s přírodou a živými zvířaty. „To zvíře si samo ukáže a příroda nám sama ukáže, jak na to,“ domnívá se.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Rybáři tu hospodaří dvouhorkovým systémem. „To znamená, že se rybník loví jednou za dva roky,“ dodává Malý.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
„Tím, že je teplo, tak holt ta ryba občas nespolupracuje a je jinde, než bychom ji potřebovali mít,“ konstatuje.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
„Je tady čistě nějaký kapr a nějaká dravá ryba. Žádné ostatní druhy jako třeba amur tady být nesmí, protože je to přírodní rezervace,“ doplňuje Malý.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
U výlovu jsou také pracovníci AOPK, kteří sbírají škeble. Jednak kvůli vzorkování a také proto, aby je přenesli do vody. „Nicméně rybník se hned po výlovu bude zastavovat a nahánět, takže škeble bez problémů jeden den ve vlhkém bahně vydrží,“ ujišťuje Malý. A vytrvalý déšť jako by mu dával za pravdu.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Velké ryby, které tu rybáři zanechali nebo zapomněli při výlovu před dvěma lety, se dávají zvlášť. Narostly na sedm až osm kilogramů. „To je zase pro jiného zákazníka,“ líčí Malý.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Od roku 1991 je rybník zapsaný do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy a v roce 1994 byla lokalita díky programu UNESCO zahrnuta i do celosvětové sítě biosferických rezervací.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Rybník je lemovaný rákosinami, přiléhají k němu rašeliniště i mokřadní louky, podmáčené smrčiny, rašelinné bory, bažinné olšiny a březiny.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Rezervace Břehyně-Pecopala je bohatá na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů. Také je zde významné hnízdiště ptáků.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Kdo zrovna nenahání ryby pomocí dřevěných tyčí, může si pochutnat na kapřích a candátích hranolkách.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Jednatel z Rybářství Doksy očekává, že dnešní výlov přinese do dvou set metráků tržního kapra.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA