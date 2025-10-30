|
OBRAZEM: Výlov v dešti a navíc rašelina. Příroda s námi nehraje, říkají rybáři
Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech
Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...
David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů
Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.
Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky
Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...
Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu
Hudebnímu klubu Refresh v Turnově, kam ročně míří tisíce lidí, hrozí zánik. Nejde o stížnosti ani pokles návštěvnosti. Problémem jsou toalety, které podle města klubu nepatří. Podnik teď čelí žalobě....
Místo polotovarů salát z čerstvé zeleniny. Suroviny od farmářů zamíří do škol
Školní jídelny v Libereckém kraji začnou zařazovat do svých jídelníčků část surovin od místních a ekologických producentů. Objednávky a dodávky čerstvých regionálních potravin do školních kuchyní má...
Centrum v Harrachově by mělo sloužit sportovcům už v zimě, plánuje svaz lyžařů
Svaz lyžařů České republiky (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu svazu s městem. Svaz uvedl,...
OBRAZEM: Výlov v dešti a navíc rašelina. Příroda s námi nehraje, říkají rybáři
Výlov Břehyňského rybníka u Doks, který je po Máchově jezeře druhým největším rybníkem v okolí, doprovází předpisové podzimní počasí. Z deště a mokra si rybáři hlavu nedělají, trochu je ale potrápila...
Policie stíhá šest lidí kvůli krácení záloh a pojistného za zaměstnávané cizince
Policie stíhá šest lidí za krácení daní a pojistného při zaměstnávání cizinců. Celkovou škodu v případu nazvaném Bohatýr odhadla na více než 206 milionů korun. V případě prokázání viny hrozí...
Výluka končí. Na nejstrmější trať v Česku se vrátí historické ozubnicové lokomotivy
Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka. Rekonstrukce zhruba dvanácti kilometrů dlouhého úseku železnice z Tanvaldu do Kořenova na...
Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu
Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...
Roste tu kyčelnice či zapalice. Český ráj se pyšní další přírodní rezervací
Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) si od toho slibuje lepší ochranu cenných přírodních procesů nebo...
Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den
To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...
Za zapálení baru platí 18 let vězení, žháři už zbývá jedině ústavní stížnost
Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr s konečnou platností odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud, potvrdila to mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není...
Z chátrající továrny na lustry kulturní centrum. Záchrana Eliášky se rozjíždí
Po letech plánování se rozeběhne rekonstrukce slavné továrny Elias Palme na Českolipsku. Nadačnímu fondu Eliáška s prvotními kroky, jako je zajištění areálu nebo odstranění náletové zeleně, finančně...
