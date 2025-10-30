OBRAZEM: Výlov v dešti a navíc rašelina. Příroda s námi nehraje, říkají rybáři

Autor:
  15:57
Výlov Břehyňského rybníka u Doks, který je po Máchově jezeře druhým největším rybníkem v okolí, doprovází předpisové podzimní počasí. Z deště a mokra si rybáři hlavu nedělají, trochu je ale potrápila rašelina, kvůli níž se výlov o několik hodin prodlouží.
Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci... Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu

Hudebnímu klubu Refresh v Turnově, kam ročně míří tisíce lidí, hrozí zánik. Nejde o stížnosti ani pokles návštěvnosti. Problémem jsou toalety, které podle města klubu nepatří. Podnik teď čelí žalobě....

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Místo polotovarů salát z čerstvé zeleniny. Suroviny od farmářů zamíří do škol

Školní jídelny v Libereckém kraji začnou zařazovat do svých jídelníčků část surovin od místních a ekologických producentů. Objednávky a dodávky čerstvých regionálních potravin do školních kuchyní má...

31. října 2025  15:46

Centrum v Harrachově by mělo sloužit sportovcům už v zimě, plánuje svaz lyžařů

Svaz lyžařů České republiky (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu svazu s městem. Svaz uvedl,...

31. října 2025  9:07

OBRAZEM: Výlov v dešti a navíc rašelina. Příroda s námi nehraje, říkají rybáři

Výlov Břehyňského rybníka u Doks, který je po Máchově jezeře druhým největším rybníkem v okolí, doprovází předpisové podzimní počasí. Z deště a mokra si rybáři hlavu nedělají, trochu je ale potrápila...

30. října 2025  15:57

Policie stíhá šest lidí kvůli krácení záloh a pojistného za zaměstnávané cizince

Policie stíhá šest lidí za krácení daní a pojistného při zaměstnávání cizinců. Celkovou škodu v případu nazvaném Bohatýr odhadla na více než 206 milionů korun. V případě prokázání viny hrozí...

30. října 2025  11:33

Výluka končí. Na nejstrmější trať v Česku se vrátí historické ozubnicové lokomotivy

Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka. Rekonstrukce zhruba dvanácti kilometrů dlouhého úseku železnice z Tanvaldu do Kořenova na...

30. října 2025  8:53

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  16:52

Roste tu kyčelnice či zapalice. Český ráj se pyšní další přírodní rezervací

Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) si od toho slibuje lepší ochranu cenných přírodních procesů nebo...

29. října 2025  14:28

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Za zapálení baru platí 18 let vězení, žháři už zbývá jedině ústavní stížnost

Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr s konečnou platností odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud, potvrdila to mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není...

29. října 2025  9:32

Z chátrající továrny na lustry kulturní centrum. Záchrana Eliášky se rozjíždí

Po letech plánování se rozeběhne rekonstrukce slavné továrny Elias Palme na Českolipsku. Nadačnímu fondu Eliáška s prvotními kroky, jako je zajištění areálu nebo odstranění náletové zeleně, finančně...

28. října 2025  8:14

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

27. října 2025  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.