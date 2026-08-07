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Jablonečtí záchranáři mají novou základnu. Po pěti dekádách opustili nemocnici

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  15:27
Vlastní prostornou výjezdovou základnu mají po téměř pěti dekádách k dispozici...

Vlastní prostornou výjezdovou základnu mají po téměř pěti dekádách k dispozici krajští záchranáři v Jablonci nad Nisou. | foto: Město Jablonec nad Nisou

Záchranáři získali kvalitní zázemí pro přípravu na výjezdy, pro mytí a...
Vlastní prostornou výjezdovou základnu mají po téměř pěti dekádách k dispozici...
Funguje i jako záložní operační středisko v případě, kdyby to hlavní liberecké...
Vlastní prostornou výjezdovou základnu mají po téměř pěti dekádách k dispozici...
6 fotografií
Po téměř padesáti letech opouštějí krajští záchranáři nevyhovující prostory v jablonecké nemocnici. Stěhují se do moderní výjezdové základny, která vznikla v Průmyslové ulici. Funguje i jako záložní operační středisko v případě, kdyby to hlavní liberecké vypovědělo služby.

„Doba se posunula, záchranka se rozrostla, vozový park se změnil a našim potřebám již dlouhou dobu budova v areálu nemocnice, kterou jsme kontinuálně obývali od roku 1978, nevyhovovala,“ konstatoval ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) Luděk Kramář.

„Konečně i v Jablonci nad Nisou, což je naše druhá největší základna v kraji, máme důstojné prostředí pro naši práci,“ dodal. Třípodlažní budova naproti Lidlu za 86 milionů korun i s daní pojme tři posádky, které ročně pomohou přibližně 8 500 pacientům.

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Záchranáři získali kvalitní zázemí pro přípravu na výjezdy, pro mytí a dezinfekci zdravotních pomůcek, ale i pro odpočinek a hygienu. Garáže v prvním nadzemním podlaží mají kapacitu na osm sanitních vozů, k nimž se záchranáři dostanou přímo z budovy, aniž by museli vyjít ven.

V krizi poslouží jako záložní operační středisko

Ve třetím podlaží vzniklo kromě prostor pro výcvik dispečerů i záložní zdravotnické operační středisko, které je připravené v krizové situaci převzít funkci hlavního operačního střediska ZZS LK, jež se nachází v Liberci.

„Záložní operační středisko zvyšuje odolnost celé záchranné služby pro případ mimořádné události nebo výpadku hlavního dispečinku,“ poznamenal náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví Vladimír Richter.

Vlastní prostornou výjezdovou základnu mají po téměř pěti dekádách k dispozici krajští záchranáři v Jablonci nad Nisou.
Záchranáři získali kvalitní zázemí pro přípravu na výjezdy, pro mytí a dezinfekci zdravotních pomůcek, ale i pro odpočinek a hygienu.
Vlastní prostornou výjezdovou základnu mají po téměř pěti dekádách k dispozici krajští záchranáři v Jablonci nad Nisou.
Funguje i jako záložní operační středisko v případě, kdyby to hlavní liberecké vypovědělo služby.
6 fotografií

Právě serverovna operačního střediska, její chlazení a aktuální nároky na kybernetickou bezpečnost, představovala podle Jiřího Ulvra, náměstka hejtmana pro rezort majetku a investic, spolu s požadavky na energetickou úspornost jeden z technicky náročnějších úkolů.

Úsporná řešení v otázce energií pomohou snížit provozní náklady i dopad budovy na životní prostředí. Základna, kterou postavila společnost CL-EVANS za 562 dní, využívá fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a systém hospodaření s šedou vodou – tou se splachují například toalety.

Stavbu, která započala na podzim 2024, dokončila českolipská společnost letos v dubnu. Kraj na ni čerpal dotaci z Evropské unie 76 milionů korun. Dalších zhruba 47 milionů padlo na vybavení.

„Stavbami to nekončí, pokračujeme v nákupech techniky, bez které to samozřejmě nejde,“ řekl náměstek Richter s tím, že letos přibudou v areálu tři sanity a počátkem příštího roku další tři.

Hasiči, zdravotníci i policisté vyjedou v Turnově z jednoho areálu

Podle primátora Jablonce Miloše Veleho nebylo snadné najít pro budovu vhodný pozemek a variant bylo několik. „Pravděpodobně jsme vybrali dobře, to ukáže provoz,“ zamyslel se.

„Nová základna v Průmyslové ulici je součástí dlouhodobé obnovy zázemí zdravotnické záchranné služby. Kraj v minulých letech dokončil výjezdové základny v Rokytnici nad Jizerou a Hrádku nad Nisou. A obnovil základnu na libereckém letišti,“ připomněl hejtman Martin Půta.

Nadto se připravují nové stanice v Semilech a Frýdlantu a zářijovému otevření se blíží také Integrované výjezdové centrum v Turnově pro krajské záchranáře, policii a hasiče, které bude největším takovým zařízením v Libereckém kraji.

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