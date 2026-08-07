„Doba se posunula, záchranka se rozrostla, vozový park se změnil a našim potřebám již dlouhou dobu budova v areálu nemocnice, kterou jsme kontinuálně obývali od roku 1978, nevyhovovala,“ konstatoval ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) Luděk Kramář.
„Konečně i v Jablonci nad Nisou, což je naše druhá největší základna v kraji, máme důstojné prostředí pro naši práci,“ dodal. Třípodlažní budova naproti Lidlu za 86 milionů korun i s daní pojme tři posádky, které ročně pomohou přibližně 8 500 pacientům.
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Pohotově vytáhli z přehrady tonoucího, Jablonec ale s vodními záchranáři už nepočítá
Záchranáři získali kvalitní zázemí pro přípravu na výjezdy, pro mytí a dezinfekci zdravotních pomůcek, ale i pro odpočinek a hygienu. Garáže v prvním nadzemním podlaží mají kapacitu na osm sanitních vozů, k nimž se záchranáři dostanou přímo z budovy, aniž by museli vyjít ven.
V krizi poslouží jako záložní operační středisko
Ve třetím podlaží vzniklo kromě prostor pro výcvik dispečerů i záložní zdravotnické operační středisko, které je připravené v krizové situaci převzít funkci hlavního operačního střediska ZZS LK, jež se nachází v Liberci.
„Záložní operační středisko zvyšuje odolnost celé záchranné služby pro případ mimořádné události nebo výpadku hlavního dispečinku,“ poznamenal náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví Vladimír Richter.
Právě serverovna operačního střediska, její chlazení a aktuální nároky na kybernetickou bezpečnost, představovala podle Jiřího Ulvra, náměstka hejtmana pro rezort majetku a investic, spolu s požadavky na energetickou úspornost jeden z technicky náročnějších úkolů.
Úsporná řešení v otázce energií pomohou snížit provozní náklady i dopad budovy na životní prostředí. Základna, kterou postavila společnost CL-EVANS za 562 dní, využívá fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a systém hospodaření s šedou vodou – tou se splachují například toalety.
Stavbu, která započala na podzim 2024, dokončila českolipská společnost letos v dubnu. Kraj na ni čerpal dotaci z Evropské unie 76 milionů korun. Dalších zhruba 47 milionů padlo na vybavení.
„Stavbami to nekončí, pokračujeme v nákupech techniky, bez které to samozřejmě nejde,“ řekl náměstek Richter s tím, že letos přibudou v areálu tři sanity a počátkem příštího roku další tři.
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Hasiči, zdravotníci i policisté vyjedou v Turnově z jednoho areálu
Podle primátora Jablonce Miloše Veleho nebylo snadné najít pro budovu vhodný pozemek a variant bylo několik. „Pravděpodobně jsme vybrali dobře, to ukáže provoz,“ zamyslel se.
„Nová základna v Průmyslové ulici je součástí dlouhodobé obnovy zázemí zdravotnické záchranné služby. Kraj v minulých letech dokončil výjezdové základny v Rokytnici nad Jizerou a Hrádku nad Nisou. A obnovil základnu na libereckém letišti,“ připomněl hejtman Martin Půta.
Nadto se připravují nové stanice v Semilech a Frýdlantu a zářijovému otevření se blíží také Integrované výjezdové centrum v Turnově pro krajské záchranáře, policii a hasiče, které bude největším takovým zařízením v Libereckém kraji.