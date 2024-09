Výchova dětí není úkol školy, ale rodičů, říká bývalý atlet a pedagog Čeřovský

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Jaká je úloha škol ve výchově dětí? A co naopak nesmí zanedbat rodiče? Podle bývalého špičkového atleta a dosluhujícího náměstka hejtmana pro školství Jiřího Čeřovského školy nemají primárně vychovávat. To je prý neodmyslitelný úkol rodičů a dokud se to neobrátí, s problémy dětí nezmůžou plošně nic stát, kraje ani školy.