V domě v Liberci vybuchla plynová lahev, jeden člověk má vážné popáleniny

Exploze se ozvala před tři čtvrtě na osm nedaleko křižovatky ulic Kateřinská a Horská.

„V objektu se v době vzniku mimořádné události nacházelo 15 osob. K jejich záchraně hasiči použili nastavovací žebřík a vyváděcí masky. Zachránili jsme čtyři osoby, ostatní lidé se evakuovali a dostali z domu ještě před našim příjezdem.,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

Požár se podle něj podařilo dostat zasahujícím hasičům pod kontrolu zhruba 20 minut po jejich příjezdu. „Probíhají dohašovací práce a průzkumné skupiny prohledávají i části domu, kde se nedalo předpokládat, že by někdo byl,“ dodal Sucharda.

Podle prvotních informací záchranáři na místě ošetřili deset lidí. Jeden člověk utrpěl vážné popáleniny, vrtulník ho přepravil na specializované pracoviště do pražské vinohradské nemocnice, kde je popáleninové centrum.

„Další pacient se nadýchal a má středně těžký úraz, ten je transportován do liberecké nemocnice. Dále tady máme několik nadýchaných osob, které jsou také převáženi k dalšímu vyšetření do liberecké nemocnice. A nadále tady zasahujeme a budeme mít další pacienty, ale nejspíš by se mělo jednat už jen o lehké nadýchání,“ uvedl kolem půl deváté mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Podle policie v domě vybuchla propanbutanová lahev. „Komunikace je uzavřena, řídíme dopravu po objízdných trasách,“ dodal policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Policisté také na místo vyslali psovoda se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření.