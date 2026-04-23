„Bezohlednost nejvyššího stupně. Ohrožení životů posádky našeho vrtulníku i pacienta, pro kterého letěl,“ informovali o situaci záchranáři na Facebooku.
Soukromý dron se u heliportu v Krajské nemocnici Liberec podle nich nemá vůbec objevit. „Přesto se tam ve středu odpoledne proletoval. Naštěstí nezůstal bez povšimnutí kolemjdoucích a operační středisko na něj stihlo pilota vrtulníku Kryštof 18, který se zrovna chystal z heliportu vzlétnout, včas upozornit,“ přibližuje situaci mluvčí záchranářů Michael Georgiev.
Dron se pohyboval ve vzdálenosti pět až padesát metrů od vrtulníku, a to nad i pod úrovní heliportu.
„Když zaznamenal, že o něm posádka ví, odlétl se schovat směrem k městu, po pár okamžicích se ale vrátil. Protože náš Kryštof 18 potřeboval urgentně vzlétnout k dalšímu pacientovi, velmi opatrně, a s dronem pod neustálým dohledem, nakonec odstartoval,“ pokračuje Georgiev, podle kterého to na bezohlednosti pilota dronu nic nemění.
„V době stavby v nemocnici každému přistání vrtulníku předchází pečlivá komunikace – upozornění na nutnost odklonu jeřábů, upozornění pro zaměstnance stavby a podobně. Pilot dronu určitě věděl, že silný vzduchový proud způsobený vrtulníkem může ovlivnit ovládání dronu,“ říká mluvčí záchranářů.
Střet s nekontrolovatelným dronem může podle něj vrtulník nejen poškodit, ale v ojedinělých případech způsobit i neovladatelnost vrtulníku.
„Naprostá ignorace jakéhokoliv nebezpečí pro vrtulník a jeho posádku, stejně jako ignorace toho, že vrtulník slouží k záchraně životů, nás šokuje. Ještě jednou moc děkujeme všem, kdo nás voláním na linku 155 na dron upozornili, a možná tak pomohli zabránit zbytečné nehodě,“ upozorňuje Georgiev a dodává, že dron záchranáři ihned hlásili policii. „Policii jsme volali v prvním okamžiku, aby nám prověřila, jestli nenajde pilota dronu. Nyní zvažujeme další právnické úkony.“
Podle mluvčího nemocnice platí při používání dronů kolem heliportu přísná pravidla. „Je to stejné jako na jakémkoliv letišti – heliport má ochranné pásmo, kde se nesmí s drony létat,“ říká mluvčí nemocnice Václav Řičář.