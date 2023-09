Jednou ranou ho střelil do čela. Za vraždu souseda dostal poloslepý muž 16 let

Krajský soud v Liberci poslal sedmapadesátiletého Václava Ráce na 16 let do vězení za loňskou vraždu souseda a nedovolené ozbrojování. Muže střelil do hlavy, měl s ním dlouhodobé spory. Rác tvrdil, že šlo o sebeobranu. Znalec dříve potvrdil, že obžalovaný skoro nic nevidí.