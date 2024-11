Družce zasadil nožem a sekáčkem 41 ran. K vraždě se přiznal, od dohody ustoupil

Jednatřicetiletý muž je obžalovaný z toho, že loni 22. prosince zasadil ve společném bytě své družce 41 ran nejprve nožem a poté sekáčkem. Podle obžaloby ji muž napadl a zabil, násilný čin spáchal zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Hrozí mu za to 15 až 20 let vězení, nebo výjimečný trest.

Muž se k činu přiznal, při zahájení líčení svého činu litoval. Se státní zástupkyní Petrou Pazderkovou uzavřel dohodu o vině a trestu, a pokud by ji soud schválil, potrestaný by byl 19 lety vězení. Od dohody ale nyní odstoupil. „Chtěl bych, aby se ta věc projednala v hlavním líčení,“ řekl dnes soudu, důvody komentovat nechtěl.

„Soud neměl jinou možnost než věc vrátit do přípravného řízení, i obviněný má možnost změnit názor,“ doplnila Navrátilová. „Je to poněkud raritní záležitost už z toho důvodu, že zákon na to výslovně nepamatuje a že ho v podstatě musel dovyložit Ústavní soud svým nálezem před čtyřmi lety. Já jsem se s tím zatím nesetkala a mí kolegové také ne,“ řekla. Proti rozhodnutí je možné podat stížnost, státní zástupkyně i obžalovaný se toho ale na místě vzdali. Muž zůstává ve vazbě, stížnost na její prodloužení vrchní soud zamítl, informovala na začátku jednání předsedkyně senátu.

„Pro mě to znamená, že soud mi vlastně věc vrací do přípravného řízení a vzhledem k tomu, že v této věci přípravné řízení bylo provedeno včetně seznámení obviněného se spisem, tak já v této věci na obviněného podám obžalobu. Je to vlastně první případ, kdy se s tímto postupem, kdy obviněný odstupuje od dohody o vině a trestu, setkávám. Musím říct, že ani nikdo z mých kolegů se s tímto nesetkal,“ komentovala jednání státní zástupkyně. Jakou výši trestu bude navrhovat, nechtěla dnes Pazderková komentovat.

Soud tak dnes nerozhodoval ani o výši odškodného pro rodinu oběti. Pozůstalí, včetně dvou dětí ve věku čtyř a šesti let, po obžalovaném žádají jako náhradu nemajetkové újmy 9,1 milionu korun.

Ministerstvo spravedlnosti navíc požaduje 400 tisíc korun, které vyplatilo jako peněžitou pomoc dětem zavražděné ženy. Podle obžalovaného ale není reálné, že by to dokázal splnit. Při zahájení jednání totiž uvedl, že nemá žádný příjem, majetek ani nic našetřeno.