Muž, který zastřelil souseda, skoro nic nevidí. Byla to náhoda, uvedl znalec

Obžalovanému Václavu Rácovi hrozí až 20 let vězení, podle obžaloby spáchal vraždu s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Rác to odmítá. K zastřelení dvaašedesátiletého muže se sice přiznal, tvrdí ale, že nešlo o úmysl a vystřelil na něj v obavě o svůj život.

Soud bude pokračovat odpoledne výslechy svědků, další líčení bude koncem září.

Znalec Vladimír Stibor dnes vypovídal prostřednictvím videokonference. Z jeho posudku vyplynulo, že Rác má problémy se zrakem od dětství, navíc mu jedno oko v roce 2004 poškodila spona, trpí šedým zákalem a má trubicové vidění, což je porucha periferního vidění. „Prakticky je nevidomý, ale neznamená to, že je úplně slepý,“ uvedl Stibor.

Rácovo vnímání světa přirovnal k člověku, který má na hlavě černou masku a v místě lépe vidícího oka má otvor o velikosti jeden až 1,5 centimetru. „Vidí uzounký paprsek nebo předmět, na který se snaží dívat,“ dodal.

Rác loni 24. září v Kateřinkách střelil do hlavy souseda, s nímž měl dlouhodobé spory. Rác se pohyboval na okraji sousedova pozemku, když se snažil vytvořit drenáž u svých garáží, aby na ně netekla voda z prudkého svahu patřícího sousedovi. Napoprvé ho soused vykázal. Rác sice odešel, ale pak se vrátil, aby drenáž dodělal. Když přišel soused podruhé, byl Rác podle svých slov v rohu, neměl kam utéct a bál se, že ho soused napadne. Vytáhl proto pistoli, kterou si před tím vzal, a zastřelil ho.

U soudu Rác řekl, že jak špatně vidí, myslel si, že soused zvedl motyčku, a proto bez míření vypálil jeho směrem. To, že ho zasáhl do čela, považuje znalec s ohledem na Rácův handicap za náhodu. „Pochybuji, že by se trefil, kdyby mířil,“ uvedl Stibor.

Rác má podle něj jen desetistupňové zorné pole, což znamená, že nemůže například ani vnímat celkové dění na televizní obrazovce. „Celý obraz zahrnuje 50 stupňů,“ dodal znalec.

Zaslechli jen výstřel

Rác u soudu přiznal, že i přes svůj handicap jezdí na kole po trasách, které zná. U soudu také zaznělo, že opravoval auta. Podle znalce to možné je s ohledem na to, že má problémy se zrakem od dětství a mohl se tomu přizpůsobovat. „I slepý může překvapivě provést věci, o nichž by se myslelo, že to není možné,“ dodal Stibor.

U soudu dnes vypovídali i syn zemřelého a jeho kamarád, který slouží u policie. Oba ten den pracovali na stavbě domu v sousedství domu oběti vraždy. Policista u soudu uvedl, že zastřelenému muži doporučoval, aby spor s Rácem řešil zavoláním na linku 158, což ale neučinil.

To, že za Rácem znovu šel, nikdo nevěděl. Na stavbě zaslechli jen výstřel, jemuž nepředcházela žádná hádka ani žádný další zvuk. Nepřikládali proto tomu žádnou pozornost. Až když zastřeleného muže jeho manželka a syn nemohli nikde najít, zavolali na linku 158 a spolu s policisty ho nalezli mrtvého za garáží.