Byla to klidná čtvrť, je to strašidelné. Sousedy v Jablonci šokovala vražda dítěte

Podle jednoho z místních, který chce zůstat v anonymitě, ale jehož identitu redakce iDNES.cz zná, žena žila v domě v pronajatém bytě nejméně jeden rok.
„Děti byly tři, dvě starší. Minulý rok byla těhotná a teď byla zase těhotná,“ popsal muž pro iDNES.cz. Dění v domě ve čtvrtek nejprve nevěnoval velkou pozornost, když ale viděl v médiích, jak do domu pod dohledem policisty nesli pohřebáci dětskou rakev, zhrozil se.
Přišla mi jako fajn ženská, se kterou nebyl nikdy problém v komunikaci, vždy jsme se dohodly na předání swapů.