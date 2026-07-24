Závažný zločin v jabloneckém bytovém domě vyšetřuje policie jako vraždu

„Krajští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda,“ napsala policie v pátek ráno na síti X.
Podle informací serveru Novinky.cz by mělo jít o vraždu dítěte, které ubodala jeho matka. Tu podle serveru údajně policie zadržela.
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„Vzhledem k těmto probíhajícím úkonům nebudeme nyní k celému případu poskytovat jakékoliv další informace,“ doplnila policie.