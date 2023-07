Manželku omráčil a zapálil v autě, dostal 27 let. Soud projednává jeho odvolání

K jednání Vrchního soudu Nového přivedla justiční stráž v poutech. Pozorně sledoval soudce, který začal přednášet rozsudek. Muž tvrdí, že vraždu nespáchal, jeho výpovědi se ale měnily.

Liberecký soud Novému kromě výjimečného trestu také uložil zaplatit náhradu pozůstalým ve výši 4,1 milionu korun a ministerstvu spravedlnosti 20 tisíc korun. Trest je souhrnný, muž dostal trest i za maření úředního rozhodnutí, protože řídil vozidlo v době zákazu řízení.

Záchranáři mrtvou ženu objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze ráno 20. října 2021 na silnici mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky. V době zapálení vozu žena žila, uhořela za velmi vysokých teplot 800 až 1 100 stupňů Celsia.

Absurdnější a absurdnější výpovědi

Muž popírá, že svou manželku zabil. Několikrát změnil popis toho, jak se celá událost stala. Původně tvrdil, že jeho manželka se obávala, že pokud půjde do vězení, nezvládla by se starat o jejich zhruba desetiletého syna, a tak se rozhodla spáchat sebevraždu, u níž on jen asistoval.

U soudu ale přišel s další verzí, že za její smrtí stojí neznámý vyděrač, který ji vydíral jejími erotickými snímky. Následně vypověděl, že ho vyděrač se zbraní v ruce nutil, aby sám auto zapálil a zničil tak důkazy.

„Výpovědi pana obžalovaného byly stále absurdnější a absurdnější. Nic nenapovídalo tomu, že by tady nějaká osoba vyděračem měla být,“ řekla liberecká soudkyně Markéta Navrátilová.