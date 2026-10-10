Přál bych jí smrt, říká druh ženy obviněné z vraždy kojence. A má strach o její další děti

Nebyla z jiného města ani cizí národnosti, jak se místní obyvatelé ještě před dvěma týdny domnívali.
Matka, která podle obvinění v polovině září připravila o život své čerstvě narozené dítě, žila v Rovensku pod Troskami několik let. A to v domě, který leží od místa nálezu tělíčka jen pár stovek metrů.
„Teď potřebuji jejich rodné listy, abych se zapsal jako otec a dali mi je do péče,“ vysvětluje muž, který byl v době početí jejího třetího dítěte ve vězení. „Nastoupil jsem 1. srpna 2025 a vrátil jsem se v červnu letošního roku.“