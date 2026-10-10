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Přál bych jí smrt, říká druh ženy obviněné z vraždy kojence. A má strach o její další děti

Jan Pešek
  8:00

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Nedaleko místa nálezu mrtvého novorozeněte stojí kříž s Ježíšem. (9. října 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Po Rovensku pod Troskami chodila i poté, co podle policie své čerstvě narozené dítě odložila do kontejneru, kde ho mrtvé našla náhodná sběratelku papíru. Zhruba třicetiletá žena už sedí ve vazbě, za vraždu jí hrozí až dvacet let ve vězení nebo výjimečný trest. Její partner tvrdí, že o těhotenství nevěděl, a nyní zůstal sám na dvě děti. Bojí se, co s nimi bude dál. Pro jednání své družky nemá pochopení.

Nebyla z jiného města ani cizí národnosti, jak se místní obyvatelé ještě před dvěma týdny domnívali.

Matka, která podle obvinění v polovině září připravila o život své čerstvě narozené dítě, žila v Rovensku pod Troskami několik let. A to v domě, který leží od místa nálezu tělíčka jen pár stovek metrů.

„Teď potřebuji jejich rodné listy, abych se zapsal jako otec a dali mi je do péče,“ vysvětluje muž, který byl v době početí jejího třetího dítěte ve vězení. „Nastoupil jsem 1. srpna 2025 a vrátil jsem se v červnu letošního roku.“

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