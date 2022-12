Mladík dostal za vraždu otce 10 let. Jednal jsem bezmozkově, řekl soudu

Podle obžaloby se tehdy dvacetiletý Žigo v noci 11. května pohádal se svým otcem, který zůstal neozbrojený stát na zastávce v Jablonci nad Nisou. Mladík se proti němu rozeběhl a bodl ho nožem do pravé části hrudníku.

Přestože otci následně zavolal záchrannou službu a snažil se mu pomoci, muž krátce po útoku zemřel v nemocnici kvůli poranění srdce. „Smrti nebylo možné žádným způsobem zabránit,“ konstatoval soudce Richard Skýba.

Incident v Liberecké ulici zaznamenala městská kamera. Oba muži podle soudce dlouhodobě užívali pervitin, obžalovaný sdělil, že se uchyloval k drogám asi třikrát do týdne.

Podle něj ho devětatřicetiletý otec začal v osudnou noc z ničeho nic napadat, pak ho prý chytil pod krkem. „Lituju toho, jednal jsem bezmozkově. Měl jsem v sobě nervy, nejednal jsem jako člověk, ale jako zvíře,“ vypověděl obžalovaný před soudem s tím, že je to neštěstí, které se může stát každému.

O tom, že otec zemřel, se dozvěděl druhý den. „Myslel jsem si, že to přežil, že mu zachránili život,“ dodal.

„Policie z výslechů zjistila, jak to v rodině fungovalo, respektive spíše nefungovalo. Obžalovaný byl dlouhodobě bezprizorní, bydlel u otce, s babičkou, situace byla velmi neutěšená,“ popsal obhájce.

Právě s ohledem na rodinné zázemí obžalovaného, jeho věk a vyhrocené vztahy s otcem navrhla státní zástupkyně Iva Plšková souhrnný trest odnětí svobody na 10 let, tedy při dolní hranici trestní sazby.

„Mám za to, že tyto okolnosti včetně toho, že obžalovaný prohlásil vinu, by se měly projevit do výše trestu,“ poznamenala.

Mladík byl v minulosti trestán třikrát – za krádež, výtržnictví, poškození cizí věci a ublížení na zdraví. Na dnešní jednání ho přivedli příslušníci vězeňské služby, posledních šest měsíců totiž strávil ve vazbě.

Ze spisu vyplývá, že se zde choval bezproblémově a dodržoval pořádek. „Jde vidět, že se nad celou věcí zamyslel, jeho chování je v tuto chvíli řádné. Kvituji převzetí do výkonu trestu, což mělo být učiněno už v minulosti, protože má možnost zařazení, účastnit se různých výchovných programů, což je ve vazbě silně omezeno,“ uvedl obhájce na závěr.

Žigo, který musí zároveň nahradit zdravotní pojišťovně škodu ve výši téměř 20 tisíc korun, si ponechal lhůtu na odvolání. Rozsudek proto zatím není pravomocný.