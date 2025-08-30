Výrobce Vratislavické kyselky ukázal, jak opraví zámeček. Potrvá to však roky

Regionální výrobce sirupů Kitl představil, jak bude vypadat opravená budova zámečku, která dominuje areálu kyselky ve Vratislavicích nad Nisou. Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v budově s věží vznikne prodejna, malé muzeum, prostor pro degustaci, kanceláře i zázemí provozu firmy.
„Opravovat budeme ve dvou fázích, odhaduji to na tři až osm let,“ poznamenal jednatel společnosti Kitl Jan Vokurka. Předpokládá, že investice přesáhnou sto milionů korun.

K dispozici má stavebněhistorický průzkum, statickou zprávu i kompletní 3D scan objektu. Z nich je patrné, že vícero částí je v havarijním stavu. Proto je bude nutné strhnout.

„Nicméně naším cílem je spojit staré a nové a dát zámečku nový život. Věřím, že se nám to povede,“ svěřil Vokurka. Společnost, která před třemi lety vrátila Vratislavickou kyselku na trh, si však nejprve musí na rekonstrukci zámečku vydělat. Přednost proto mají všechny výrobní a provozní stavby, jako je expediční sklad či most nebo doplnění technologií.

Vratislavická kyselka slaví rok od vzkříšení, primárně ji stáčejí do skla

Lázeňskou budovu ve Vratislavicích, která se později stala symbolem minerálky, navrhl koncem 19. století architekt Ernst Schäfer.

„V tuto chvíli je rekonstrukce zámečku ve stavu rozpracovanosti, studie není dokončená,“ sdělil Vokurka, podle nějž místní lázeňský provoz skončil za první světové války.

„Od té doby byla budova mnohokrát přestavěna a doplněna dalšími stavbami. Až do konce 80. let minulého století byl zámeček využívaný pro plnírenský provoz. Od té doby chátrá,“ uzavřel.

Vratislavická kyselka slaví 120 let. Její areál však žalostně chátrá

Areál kyselky ve Vratislavicích koupila společnost Kitl v roce 2018 a postupně jej obnovuje.

30. srpna 2025  8:44

