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Vratislavický Kitl míří na německý trh, slibuje si obrat jeden milion eur

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  14:33
Novou kancelář v Žitavě a sklady liberecké firmy časem možná doplní také...

Novou kancelář v Žitavě a sklady liberecké firmy časem možná doplní také výrobní prostory. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Vstříc osmdesátimilionovému trhu v sousedním Německu se vydal liberecký výrobce...
Novou kancelář v Žitavě a sklady liberecké firmy časem možná doplní také...
Novou kancelář v Žitavě a sklady liberecké firmy časem možná doplní také...
Vstříc osmdesátimilionovému trhu v sousedním Německu se vydal liberecký výrobce...
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Vstříc osmdesátimilionovému trhu v sousedním Německu se vydal výrobce Vratislavické kyselky a sirupů Kitl. Jednatel liberecké firmy Jan Vokurka si od založení dceřiné společnosti Kitl GmbH v Žitavě slibuje větší důvěryhodnost u německých zákazníků a obrat jeden milion eur do pěti let.

Dosud do sousední země dodávali pouze sirupy, příští rok chtějí nabídnout i Vratislavickou kyselku a další produkty, na něž jsou zvyklí tuzemští spotřebitelé.

„V Německu působíme už pár let, ale skrz naši českou firmu. Když vás nějaká zahraniční firma osloví tady v Česku, tak je člověk přece jen nedůvěřivý. Když vás osloví ale firma se sídlem v Česku, tak v ni máte daleko větší důvěru,“ zamýšlí se Vokurka.

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Jako důkaz, že to s německým trhem myslí vážně, založili v červnu v Žitavě společnost, která má posílit jejich tamější pozici, zrychlit logistiku a zefektivnit obchodní procesy.

„Mít tam firmu nás nutí i konat. Rozšiřovat se a investovat,“ říká Vokurka, podle nějž se oba trhy liší třeba i oblíbenými příchutěmi sirupů. „Češi jsou úplně úchylní na malinu, to je opravdu evropský unikát,“ směje se.

V Německu jsou v kurzu jiné příchutě, momentálně tam bodují s mangem. To se stalo i symbolem nejnovější zahraniční spolupráce s McDonald's. „V létě jsme byli součástí obrovské kampaně McFizz. Dělali jsme pro ně mango, to je náš produkt.“

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Velké zakázky pro McDonald's směřovaly kromě Česka také na Slovensko, do Maďarska a na Ukrajinu. „Dnes naše exportní aktivity dělají přes jedenáct procent,“ podotýká zakladatel firmy Kitl. Současně očekává, že díky GmbH toto číslo ještě poroste.

Na sirupy mají plně německé etikety, i samotná značka Kitl podle Vokurky působí německy. „Je to samozřejmě propojené s postavou doktora Jana Josefa Kittela, který žil v pohraničí. Naše značka i ten příběh jsou s Německem spojené, takže nám to přijde jako logický krok – vstoupit na německý trh,“ odůvodňuje podnikatel.

Ačkoliv jsou třeba pro zmíněný fastfoodový řetězec jejich skleněné lahve překážkou a v Česku si v Kitlu v tomto ohledu připadají jako věrozvěstové, systém vratných obalů je v Německu podle Vokurky daleko rozvinutější.

V Žitavě možná budou i výrobní prostory

„Kyselka tam bude skvělá. Ani si nedokážu představit, že by si to kupovali s jednocestným (jednorázovým, pozn. red.) obalem. “ Takzvanou Maffersdorfer Sauerbrunn chce u západních sousedů prodávat od příštího roku.

Nejprve se však musejí etablovat, překlopit stávající zákazníky na Kitl GmbH. Přizpůsobit e-shop, který sice funguje v němčině, ale stále jej provozuje český Kitl.

„V Žitavě už máme kancelář. Věřím, že do budoucna budeme v Německu zaměstnávat lidi, budeme tam mít sklady a možná časem i výrobu,“ vyjmenovává Vokurka, který tam v ideálním případě plánuje do pěti let dosáhnout obratu jednoho milionu eur.

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„Dejte nám čas, teď nám musí německé úřady vydat daňové identifikační číslo, abychom mohli začít vůbec fungovat. Dokážete si představit, co znamenají německé úřady. Musíme mít vše v pořádku. Alles in Ordnung,“ říká.

Loni jeho firma prodala 2,5 milionu lahví a utržila necelých 165 milionů korun, což značí oproti roku 2024 nárůst kolem 18 procent. Aktuální čísla z první poloviny letošního roku ukazují nárůst 29 procent.

„Je to sice na jednu stranu krásné, na druhou je to velmi stresující, protože to prostě nestíháme vyrábět,“ přiznává první český vodní someliér. Vysoké teploty dělají své, výkyv poptávky směrem vzhůru je citelný.

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„Růst samozřejmě nebude po celý rok, teď je sezona. Ale věříme, že růstová tendence v letošním roce bude,“ doufá. Podle mluvčího společnosti Vojtěcha Rydla je mezi zákazníky úspěšná i nová meruňková příchuť sirupu, jako velký krok vnímá stáčení Vratislavické kyselky do sudů. „Týká se to pouze ochucených variant, tedy pomeranče a citronu. Je to úplná novinka, kterou rozjíždíme na letní sezonu,“ konstatuje Rydlo.

Stávající roboty Lahviče (který dává lahve do přepravek) a Bedniče (který přepravky vyrovnává) doplnil ve výrobě nový robot Škrtič (který připevňuje papírovou etiketu na hrdla sirupů) a Balič (který skládá plné kartony na paletu). A neviditelné zlepšení mají přinést nová víčka od Vratislavické kyselky.

„Často jsem v poslední době dostával stížnosti, výhrůžky i prosby, že to nejde otevřít,“ komentuje Vokurka, podle nějž se nyní lahve již otevírají snáze.

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