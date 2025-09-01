Náměstíčku před úřadem dominují hodiny ze skla. Proměna místa má i kritiky

Pavla Cinkánová
  11:52
Prostor před městským úřadem ve Vratislavicích nad Nisou má novou tvář. Ne všem se ale změna liberecké městské části zamlouvá. Kritici poukazují na nedostatek zeleně, příliš betonu i světelný smog.
Dominantním rysem nového prostoru ve Vratislavicích je moderní vzhled.

Dominantním rysem nového prostoru ve Vratislavicích je moderní vzhled. | foto: Vratislavice nad Nisou

Místu dominují velké designové hodiny ze skla.
Cena přestavby nepřesáhla pět milionů korun.
Posezení zdobí také velké designové hodiny ze skla.
Posezení zdobí také velké designové hodiny ze skla.
7 fotografií

Vratislavické centrum proměnilo nové zázemí. Kromě moderně řešeného vstupu do městského úřadu budovy a přilehlého posezení zdobí nyní místo také velké designové hodiny ze skla.

„Ani ve snu by nás nenapadlo, že to bude taková fuška, ale podařilo se. Naším záměrem bylo vytvořit místo, které odpovídá významu veřejné instituce, je dobře organizované, bezpečné a přístupné pro každého – včetně osob s omezenou mobilitou,“ vyzdvihuje hlavní přínos nového zázemí starosta městského obvodu Vratislavice nad Nisou Lukáš Pohanka.

Dominantním rysem prostoru má být podle vedení moderní vzhled. Právě to se ale mnohým místním příliš nelíbí, což vyjádřili v diskuzi na sociálních sítích.

„Nafocené při stmívání to nakonec vypadá docela pěkně. Reprezentativně. Jinak to ovšem působí reálně ve dne naživo. Bezduché, betonové, velkoměstské,“ zkonstatovala Jana B., které přišlo předchozí řešení prostoru dostatečné a bezbariérový přístup nabízelo také. Jiní zase kritizují nedostatek zeleně.

„Proč nedopřát stín pod stromy se záhony s květinami a další zelení, když se můžeme smažit v prachu u silnice. A třešničkou na pomyslném dortu je světelný smog, který jste dopřáli i kostelu,“ přidal svůj názor Luboš L.

Posezení u kávy

Mezi diskutujícími se ale našli i tací, podle kterých zázemí před úřadem naopak prokouklo. Přijde jim reprezentativní a vkusné. „V jednoduchosti je krása,“ zhodnotila změnu Ludmila M.

Jak ale vedení Vratislavic zdůraznilo, cílem nebylo vytvořit další pobytovou zónu, ale naopak funkční a reprezentativní vstup do budovy úřadu.

„I přesto jsme zachovali zeleň formou nově vysazených stromů a okrasného záhonu. Rozsáhlejší přírodní prostředí pak najdete jen pár kroků odtud v zámeckém parku. Mysleli jsme i na všechny, kdo si rádi posedí u kávy z nedalekého pekařství,“ zmiňuje starosta možnost posezení u občerstvení z přilehlé vratislavické pobočky Pekařství a cukrářství u Bláhů.

Návrh od věhlasného studia

Přestavba lokality podle Lukáše Pohanky nepřesáhla částku pět milionů korun. Navrhlo ji liberecké studio Mjölk architekti, které stojí například za novým vzhledem Lesního koupaliště v Lidových sadech. Velkou výzvou bylo dle slov starosty zejména překonání významného výškového rozdílu mezi chodníkem a hlavním vstupem do budovy úřadu.

„V přední části prostoru tak místo schodů vznikla velkorysá šikmá plocha, která však svým sklonem nepřevyšuje například přilehlý chodník v ulici Nad Školou. V zimě navíc bude z menší části vyhřívaná, což omezí namrzání. Všem, kterým by tento přístup přesto nevyhovoval, zůstává zachován bezbariérový vstup ze zadní strany budovy,“ poznamenává Pohanka s tím, že se přestavba neobešla bez problémů.

Neočekávané komplikace přineslo především zdejší nestabilní podloží, které bylo nutné nejprve kompletně odtěžit. Kvůli tomu se projekt musel na nějaký čas také pozastavit.

Ve Vratislavicích rozšířili hřbitov o moderní formy posledního rozloučení

Dominantním prvkem nového prostoru jsou hodiny ze skla, které vytvořila speciálně pro Vratislavice společnost Preciosa. „Chtěli jsme v místě zachovat hodiny jako důležitý orientační prvek, ale zároveň sem vnést prvek umělecké a řemeslné hodnoty. Výroba skla k našemu regionu neodmyslitelně patří. Stejně jako značka Preciosa, která jej ve světě úspěšně reprezentuje,“ míní starosta.

Dominantním rysem nového prostoru ve Vratislavicích je moderní vzhled.
Místu dominují velké designové hodiny ze skla.
Cena přestavby nepřesáhla pět milionů korun.
Posezení zdobí také velké designové hodiny ze skla.
7 fotografií

Vratislavice nad Nisou jsou jediným městským obvodem Liberce. V posledních letech se zde z velkých projektů podařilo dokončit kromě oblíbeného Kulturního centra Vratislavice 101010 také park Nové Vratislavice, sportovní areály Na Rozcestí a bikerský Vapark nebo Knihovnu a spolkové centrum IGI Vratislavice.

Proměnou prošla nedávno třeba také křížová cesta na kostele Nejsvětější Trojice i okolí místního hřbitova. Za projekt s názvem Poslední místo, který zde nabízí důstojné a klidné rozloučení s blízkými, získaly Vratislavice letos ocenění v Soutěži Karla Hubáčka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

Zapékanky za stovku a spousta atrakcí. Vyzkoušeli jsme nový akvapark na dohled Česka

Děti si hrají ve vodě i na souši, pár mladých hraje plážový volejbal, lidé si užívají letní radovánky. Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale otevřeli ho teprve letos v polovině srpna....

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Koření testoval na kamarádech. Jeho kuřata teď milují řemeslníci i manažeři

Premium

Přátelé mu neřeknou jinak než Láďa Kuře. Podnikatel Ladislav Rieger, jehož grilovaná kuřata milují lidé napříč Libercem, byl po revoluci jedním z prvních, kdo ve městě s takovým byznysem začal. Do...

Zákaz koupání v Máchově jezeře. Rekordně teplá voda obsahuje příliš mnoho sinic

Hygienici dnes zakázali koupání v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Důvodem jsou přemnožené sinice. Naposledy platil zákaz koupání pro jezero v roce 2004, tehdy to bylo po celou sezonu, nyní až...

Náměstíčku před úřadem dominují hodiny ze skla. Proměna místa má i kritiky

Prostor před městským úřadem ve Vratislavicích nad Nisou má novou tvář. Ne všem se ale změna liberecké městské části zamlouvá. Kritici poukazují na nedostatek zeleně, příliš betonu i světelný smog.

1. září 2025  11:52

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

31. srpna 2025  20:19

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

31. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:54

Kabát v záři ohňů i Wanastowky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:29

Slovácko - Jablonec 0:2, hosté slaví po gólech obránců. A úspěšná série pokračuje

Fotbalový Jablonec potvrdil vynikající vstup do sezony i v Uherském Hradišti a po vítězství 2:0 nad Slováckem je v neúplné tabulce těsně za vedoucí Spartou. Utkání 7. kola, které je poslední před...

30. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:36

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Výrobce Vratislavické kyselky ukázal, jak opraví zámeček. Potrvá to však roky

Regionální výrobce sirupů Kitl představil, jak bude vypadat opravená budova zámečku, která dominuje areálu kyselky ve Vratislavicích nad Nisou. Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v...

30. srpna 2025  7:37

Kvůli pádu lanovky na Ještěd policie opět stíhá České dráhy, firma se brání

Policie v souvislosti s tragickým pádem kabiny lanovky na Ještěd v Liberci začala nově stíhat jednu firmu, která si proti tomu podala stížnost. Podle zjištění iDNES.cz jde o České dráhy, jejichž...

29. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  13:39

Turista se zranil při pádu z prudkého srázu, na lanech ho vytáhli hasiči

Pomoc hasičů a záchranářů potřeboval senior, který se ve čtvrtek zranil při návratu z výletu v Bítouchově u Semil. Kolem 14. hodiny se zřítil z prudké stráně, odkud se kvůli zranění nemohl dostat. O...

29. srpna 2025  12:35

Zájem o armádu stoupá, lákají platy. Nová pobočka v centru Liberce zabrala

Už více než dva měsíce funguje v centru Liberce nové náborové středisko Armády České republiky. Jeho přesun na frekventované místo v ulici 1. máje se podle vedení pobočky vyplatil. Denně ji navštíví...

29. srpna 2025  9:32

Advantage Consulting, s.r.o.
HLEDÁME ZÁMEČNÍKY A SVÁŘEČE (35-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj
nabízený plat: 35 000 - 50 000 Kč

Dalších 33 075 volných pozic

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

29. srpna 2025

Zákaz koupání v Máchově jezeře. Rekordně teplá voda obsahuje příliš mnoho sinic

Hygienici dnes zakázali koupání v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Důvodem jsou přemnožené sinice. Naposledy platil zákaz koupání pro jezero v roce 2004, tehdy to bylo po celou sezonu, nyní až...

28. srpna 2025  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.