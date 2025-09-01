Vratislavické centrum proměnilo nové zázemí. Kromě moderně řešeného vstupu do městského úřadu budovy a přilehlého posezení zdobí nyní místo také velké designové hodiny ze skla.
„Ani ve snu by nás nenapadlo, že to bude taková fuška, ale podařilo se. Naším záměrem bylo vytvořit místo, které odpovídá významu veřejné instituce, je dobře organizované, bezpečné a přístupné pro každého – včetně osob s omezenou mobilitou,“ vyzdvihuje hlavní přínos nového zázemí starosta městského obvodu Vratislavice nad Nisou Lukáš Pohanka.
Dominantním rysem prostoru má být podle vedení moderní vzhled. Právě to se ale mnohým místním příliš nelíbí, což vyjádřili v diskuzi na sociálních sítích.
„Nafocené při stmívání to nakonec vypadá docela pěkně. Reprezentativně. Jinak to ovšem působí reálně ve dne naživo. Bezduché, betonové, velkoměstské,“ zkonstatovala Jana B., které přišlo předchozí řešení prostoru dostatečné a bezbariérový přístup nabízelo také. Jiní zase kritizují nedostatek zeleně.
„Proč nedopřát stín pod stromy se záhony s květinami a další zelení, když se můžeme smažit v prachu u silnice. A třešničkou na pomyslném dortu je světelný smog, který jste dopřáli i kostelu,“ přidal svůj názor Luboš L.
Posezení u kávy
Mezi diskutujícími se ale našli i tací, podle kterých zázemí před úřadem naopak prokouklo. Přijde jim reprezentativní a vkusné. „V jednoduchosti je krása,“ zhodnotila změnu Ludmila M.
Jak ale vedení Vratislavic zdůraznilo, cílem nebylo vytvořit další pobytovou zónu, ale naopak funkční a reprezentativní vstup do budovy úřadu.
„I přesto jsme zachovali zeleň formou nově vysazených stromů a okrasného záhonu. Rozsáhlejší přírodní prostředí pak najdete jen pár kroků odtud v zámeckém parku. Mysleli jsme i na všechny, kdo si rádi posedí u kávy z nedalekého pekařství,“ zmiňuje starosta možnost posezení u občerstvení z přilehlé vratislavické pobočky Pekařství a cukrářství u Bláhů.
Návrh od věhlasného studia
Přestavba lokality podle Lukáše Pohanky nepřesáhla částku pět milionů korun. Navrhlo ji liberecké studio Mjölk architekti, které stojí například za novým vzhledem Lesního koupaliště v Lidových sadech. Velkou výzvou bylo dle slov starosty zejména překonání významného výškového rozdílu mezi chodníkem a hlavním vstupem do budovy úřadu.
„V přední části prostoru tak místo schodů vznikla velkorysá šikmá plocha, která však svým sklonem nepřevyšuje například přilehlý chodník v ulici Nad Školou. V zimě navíc bude z menší části vyhřívaná, což omezí namrzání. Všem, kterým by tento přístup přesto nevyhovoval, zůstává zachován bezbariérový vstup ze zadní strany budovy,“ poznamenává Pohanka s tím, že se přestavba neobešla bez problémů.
Neočekávané komplikace přineslo především zdejší nestabilní podloží, které bylo nutné nejprve kompletně odtěžit. Kvůli tomu se projekt musel na nějaký čas také pozastavit.
Ve Vratislavicích rozšířili hřbitov o moderní formy posledního rozloučení
Dominantním prvkem nového prostoru jsou hodiny ze skla, které vytvořila speciálně pro Vratislavice společnost Preciosa. „Chtěli jsme v místě zachovat hodiny jako důležitý orientační prvek, ale zároveň sem vnést prvek umělecké a řemeslné hodnoty. Výroba skla k našemu regionu neodmyslitelně patří. Stejně jako značka Preciosa, která jej ve světě úspěšně reprezentuje,“ míní starosta.
Vratislavice nad Nisou jsou jediným městským obvodem Liberce. V posledních letech se zde z velkých projektů podařilo dokončit kromě oblíbeného Kulturního centra Vratislavice 101010 také park Nové Vratislavice, sportovní areály Na Rozcestí a bikerský Vapark nebo Knihovnu a spolkové centrum IGI Vratislavice.
Proměnou prošla nedávno třeba také křížová cesta na kostele Nejsvětější Trojice i okolí místního hřbitova. Za projekt s názvem Poslední místo, který zde nabízí důstojné a klidné rozloučení s blízkými, získaly Vratislavice letos ocenění v Soutěži Karla Hubáčka.