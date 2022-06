Vratislavice chystají letní kino, diváky ochrání plechové deštníky

„Příprava běží, v tuto chvíli máme studii od architektonické kanceláře Mjölk, jak by to místo mělo vypadat, a pracuje se na projektu pro vydání územního rozhodnutí. Z toho pak bude patrné, kolik nás letní kino bude stát, ale nemělo by jít o žádnou dramatickou částku,“ přiblížil starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.

Pokud návrh projde zastupitelstvem, měly by se peníze z městské kasy dostat do rozpočtu na rok 2023. Samotné promítací místo bude v prostoru bývalých tenisových kurtů vedle stávajícího dětského hřiště. Místo je dnes lemované betonovou zídkou, na které se dá sedět i dnes.

Hlavní hlediště je ovšem vymyšlené jako několikastupňová kaskádová lavice, ze které se dají volně vysouvat další volně stojící dřevěné lavičky. Pro případ deště jsou lavice doplněné o velké plechové deštníky.

„V podstatě to bude i takový nový herní prvek vedle dětského hřiště, který bude přes den sloužit pro posezení rodičů a dalších, kteří přijdou s dětmi do parku, a večer pak jako zázemí letního kina,“ nastínil Pohanka.

Samotné promítací plátno s promítačkou pak bude ukryté v obří krabici, do které se vejdou naštosované i další židličky pro případ velké návštěvnosti.

Pobytová mola i moderní náplavka

Letní kino přitom není jedinou investicí v lesoparku Zámecký vrch, se kterou Vratislavice počítají. U rybníku v dolní části parku se postaví dřevěná pobytová mola, v parku přibudou lavičky, u nové knihovny na okraji parku už se buduje venkovní terasa, obměny se dočká i květinová a stromová výsadba.

Lesopark se postupem času stal chloubou Vratislavic, kam jezdí lidé za odpočinkem i ze vzdálenějších míst. Radnice proto plánuje zvelebit i další místo, které by se mělo stát novou odpočinkovou zónou.

Jde o dnes zanedbaný prostor podél Nisy u areálu Intexu. V budoucnu by se zarostlé a nevzhledné místo mělo proměnit v moderní náplavku.

„Jsme Vratislavice nad Nisou, Nisa tudy protéká, ale málokdo s ní přijde skutečně do styku. Chceme řeku víc otevřít lidem. Od zauhlovací věže až k lávce v Dopravní ulici by tak mělo vzniknout nábřeží, kde budou přístupy k vodě, vyhlídková mola, lavičky, mlatové cesty, ostrůvky, dětská zóna, zkrátka volnočasový areál v dnes zanedbaném území. Zároveň se tím celé prostředí zklidní a Dopravní ulice podél Nisy, která je dnes temná a nebezpečná, se zcela změní,“ popisuje Pohanka.

Nábřeží by mělo nést jméno Ignaze Ginzkeye, který ve Vratislavicích založil proslulou továrnu na koberce. Na podobě budoucí náplavky, stejně jako na letním kině, spolupracuje radnice s architektonickou kanceláří Mjölk.