Vratislavická kyselka ožila, místo minerálky plní lahve sirup

Hlavním důvodem přesunu firmy byla podle jejího majitele Jana Vokurky nedostatečná kapacita dosavadních prostor. Firma doteď působila pouze ve výměníku na jednom z jabloneckých sídlišť.



Podle vedoucí výroby Kláry Ulrichové jim nové prostory umožní zvládnout za jednu směnu stejný objem práce jako předtím za dvě. „Ve výměníku už jsme dosáhli stropu,“ konstatuje Ulrichová. Firma se přitom snaží stále rozšiřovat své portfolio o nové příchutě.

„Momentálně jede za den v jedné stáčce šest tisíc lahví. Pokud bychom chtěli výrobu zvednout, může se stáčet až dvanáct tisíc lahví,“ dodala Ulrichová. Podle Vokurky mohou svou produkci zvýšit díky větším prostorům až desetinásobně.



Vedoucí výroby si pochvaluje i samotné prostředí opravené haly. „Zaměstnanci jsou spokojení. Máme za sebou porodní bolesti, které s sebou nese stěhování, ale je to všechno nové, čisté a voňavé,“ dodává s úsměvem. Ve výměníku zůstalo podle ní obchodní a marketingové oddělení.



Rozsáhlá rekonstrukce Vratislavické kyselky začala před dvěma lety. Podle vedoucí marketingu Kateřiny Fialové byl areál v katastrofálním stavu a budovy si vyžádaly kompletní obnovu.



„První etapu jsme dokončili na začátku roku 2021,“ uvedla Fialová. Už loni na jaře využíval Kitl část zdejších prostorů jako sklad.



První stáčku ve Vratislavicích se firma rozhodla věnovat některým mateřským školám v okolí. „Z první stáčky pošleme do každé z padesáti pěti mateřských škol v Liberci, Jablonci a Vratislavicích velké balení Višňového Syrobu Kitl, který je právě u dětí velmi oblíbený,“ upřesnila Fialová.

Zkrátka podle ní nepřijde ani veřejnost. 12. června chce firma v rámci akce Kitl v Kyselce představit změny, které se v areálu udály. Pro návštěvníky budou připraveny ochutnávky nových příchutí syrobů, exkurze do opravených prostor a také koncert skupiny Tatabojs.



Pramen Vratislavické kyselky je známý od roku 1862, kdy byl objeven při hloubení studny pro bělírnu látek. Později zde vznikly lázně. Minerální voda se zde stáčela ještě několik let po revoluci. Poté, co tehdejší majitel zkrachoval, už její stáčení nebylo obnoveno. To má v plánu až její nový vlastník. Podle Vokurky by k tomu mohlo dojít v horizontu několika let.