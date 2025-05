Jak jste spokojený s finálním výběrem děl? Zasahoval jste do konceptu či podoby výstavy?

Hlavatý: Některé z těch věcí tady mě překvapily. Zapomněl jsem, že jsem jich nadělal tolik, některé vůbec nepoznávám a musím hádat, jestli jsem to dělal, nebo ne. Je toho hodně.

Pavlátová: Lidé, kteří výstavu připravovali, přišli do místnosti, kde jsem zpod postele vytáhla desky. A několik hodin tam seděli a vybírali si. Všechno jsem jim přinesla, pak jsem si vzpomněla, že ještě něco bylo za skříní a tak dále. Vráťovi to bylo všecko jedno a mně vlastně taky, protože jsem věděla, že mají nějaký koncept. Ale myslím, že jsme je trošku přesvědčili, aby vzali i nějaké ilustrace. Protože chtěli původně jen filmové věci, a přitom ilustrace tvoří tak strašně důležitou součást toho, co jsi dělal. (říká Hlavatému)

Hlavatý: Jistě, víc práce bylo na ilustracích než na filmech. Tam to šlo jednoduše. Člověk udělal návrh a dalších padesát lidí na tom pracovalo. Kdežto na ilustraci to byla moje práce od začátku až do konce.