Vrah dvou žen v Českém ráji dostal doživotí, u soudu zaskočil svého obhájce

Šťovíček se přiznal, že loni 25. července v Rovensku pod Troskami brutálně zabil Lucii J., deset dní nato zavraždil v Turnově také Stanislavu H. V obou případech oběť zadusil.

Za vraždy si od soudkyně vyslechl doživotní trest. Prvních deset let navíc bude ve věznici se zvýšenou ostrahou. Šťovíček, kterému v době vražd bylo 42 let, se soudem uzavřel dohodu o vině a dokonce i o trestu, čímž zaskočil svého právního zástupce. Ten se v jednací síni nahlas podivoval rozhodnutí svého klienta, protože původně navrhoval dvacet let vězení.



Šťovíček nebyl justici neznámý člověk. Za jednu vraždu byl odsouzen v minulosti. Ve dvaceti letech spolu s milenkou Věrou V. mučivým způsobem zabili v Branžeži důchodce. Seniorovi nacpali jako roubík do pusy kapesník, převázali mu ústa kusem ručníku, oba mu spoutali ruce a nohy a nakonec jej udusili polštářem.

Za to dostal Karel Šťovíček 14 let vězení, dva roky mu pak soud přidal za výhrůžky soudci. Sedět šel ve svých 21 letech, z vězení vyšel ve svých 37 letech. Ještě jako mladistvý pak bodl nožem nevlastní matku, která se nešťastně připletla do jeho sporu s otčímem.