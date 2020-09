Být ženskou je v politice výhoda, říká šéfka ANO Volfová

Potvrdila to jako náměstkyně hejtmana, kdy se dokázala prosadit i mezi stranami jako je ODS nebo Starostové pro Liberecký kraj, kteří náklonností k hnutí ANO rozhodně netrpí.

I proto Jitka Volfová věří, že se jí opět podaří být součástí vládnoucí koalice. „Jsme spolutvůrci toho, co se v kraji za čtyři roky povedlo. Celé volební období fungovala koalice dobře, a to není úplná samozřejmost,“ říká Jitka Volfová.

Vaším hlavním tématem je zdravotnictví. Jak vnímáte jako představitelka vládní strany fakt, že stát se finančně stará jen o fakultní nemocnice, které dokonce oddlužuje, a ty krajské ho nezajímají? Je šance tento nerovný princip změnit?

Nemyslím si, že stát nezajímají. Určitě bude ale nutné komunikovat s vládou, aby v budoucnu přispíval stát na větší investice krajským nemocnicím, protože například v Liberci krajská nemocnice plně nahrazuje působnost fakultních v jiných městech. Také je potřeba změnit úhradovou vyhlášku, protože její současná forma brzdí nemocnice v nastavení vyšších výkonů.

Starostové pro Liberecký kraj zatím úspěšně lavírují kolem otázky, jestli po volbách budou pokračovat ve spojenectví s ANO, snad proto, že o námluvy s nimi mají zájem snad všechny další strany. Jaké jsou teď mezi vámi vztahy? Vidíte šanci na pokračování současné koalice?

Celé čtyři roky jsme dobře pracovali, máme výsledky a chovali jsme se jako odpovědný koaliční partner. Pro fungování koalice je často potřeba dostatek diplomacie, umět přijímat kompromis, ale přesto neuhnout z cesty a naplňovat závazky vůči lidem, kteří nám dali důvěru. Nám se to dařilo a jsme spolutvůrci toho, co se v kraji za čtyři roky povedlo. Celé volební období fungovala koalice dobře, a to není úplná samozřejmost. Pro nás je klíčový náš program. Nikdy jsme nepolitikařili a začínat s tím nebudeme. Pevně věřím, že dostaneme od voličů tak silný mandát, že koalici sestavíme nebo budeme její součástí. Šance na pokračování současného modelu určitě je.

O vás jsem často slýchal hlášku, že se dokážete s každým domluvit. Ostatně, i v České Lípě, kde jste starostka, vládnete už dva roky spolu s Piráty a lidmi vzešlými od Starostů nebo Nezávislými. Takže se logicky nabízí otázka, jestli vám tento dar bude letos ještě stačit.

To zní jako kompliment. Věřím ve zdravý selský rozum a ten mi říká, že v rámci komunální politiky, ale i té krajské je dobré pracovat s lidmi, kteří pracovat skutečně chtějí. Já jsem v tomto pragmatik a volila bych funkční koalici bez ohledu na politická zadání. V rozhádané koalici se pracovat nedá. Pevně věřím, že se domluvíme.

Jitka Volfová Do komunální politiky vstoupila, když byla ve volbách v roce 2014 zvolena jako nestraník za hnutí ANO 2011 zastupitelkou České Lípy. Na kandidátce byla původně na 6. místě, vlivem preferenčních hlasů ale skončila první. V roce 2015 se stala členkou hnutí ANO 2011. V krajských volbách v roce 2016 byla lídryní kandidátky hnutí ANO 2011 v Libereckém kraji a byla zvolena zastupitelkou. 22. listopadu 2016 byla zvolena 1. náměstkyní hejtmana, na starost má ekonomiku, správu majetku a informatiku. V komunálních volbách v roce 2018 obhájila mandát zastupitelky města Česká Lípa, když byla lídryní kandidátky hnutí ANO 2011. 21. listopadu 2018 byla zvolena starostkou města.

Vy jste jediná žena z kandidátů na hejtmana, i v rámci kandidátek složených převážně muži patříte k menšině. Limituje vás to nějak, nebo je to spíš výhoda, když se pohybujete převážně v mužském prostředí?

Nelimituje a vidím v tom určitě výhodu. Ženy často v politice fungují jako spojovací článek nebo článek, který tlumí náraz, chcete-li, otupí ostří. Ženy také často přicházejí s řešeními, která by muže ani nenapadla. Prostě dokážou věci vidět jinou optikou. Ženský prvek do politiky rozhodně patří.

Máte za sebou čtyři roky vládnutí Libereckému kraji. Zajímalo by mě, na co jste z vaší práce nejvíc pyšná?

Je toho celá řada, ale protože jsem měla na starosti peníze, tak je to vyrovnaný rozpočet a snížení dluhu o skoro 500 milionů korun. Jde o to, že jsme se chovali hospodárně, a přesto jsme kraj rozvíjeli. V současné době nadcházející ekonomické krize se ukazuje, že konzervativnější přístup k hospodaření kraje, to znamená myšlení i na „zadní kolečka“, je správný.

A co se podle vás naopak vůbec nepovedlo?

Zůstal nám třeba takový evergreen jako vlakové spojení Liberce s Prahou s dojezdem do hodiny. To se nám sice posunulo o studii, ale chtěla bych to vidět ještě dál. Ale rozhodně se toho více povedlo, než nepovedlo.

Krajské volby bývají často vnímány jako referendum o vládě. Jak v tomto světle vidíte šance ANO?

Dobře. Vláda odvádí dobrou práci, funguje, pracuje se, jsou za ní vidět výsledky. Navíc funguje vláda jako celek, nehádá se a je jednotná. Do Libereckého kraje poslala za ty čtyři roky na 40 miliard korun, což je více než kdy jindy.

Vláda už rozeslala balíček pěti roušek a jednoho respirátoru seniorům. Opozice i vaši koaliční partneři v kraji kritizují, že to stát měl nechat na krajích. Souhlasíte?

Řekli, že kraje by si to rozvezly. To by ale stálo určitě víc, než stojí pošta. Vše naložit, dovézt, i kdyby to dělali hasiči, tak to by to určitě nebylo zadarmo. Není to plané gesto, a kdo to říká, o životě seniorů mnoho neví. Pomůže to. Jakékoliv opatření pomůže, lidé musí vědět, že v tom nejsou sami, a že se o ně chceme postarat.

Dalším velkým tématem je vládní příspěvek pět tisíc korun důchodcům. Mnozí si ho vysvětlují jako předvolební úplatek. Navíc senioři byli skupinou, která byla omezením kvůli koronaviru zasažena ze všech nejméně. Vy jste představitelkou vládní strany, co si to tom tedy myslíte?

Vláda si nepotřebuje kupovat lidi, kteří ji stejně volí. To nedává moc logiku. Navíc důchodci si takovou finanční injekci zaslouží, protože i jim náklady na život vzrostly. Za částku s největší pravděpodobností nakoupí, a to bude pozitivní pro celou ekonomiku. Podpoří to spotřebu, která byla doteď tahounem hospodářského růstu. Podporu už získaly i jiné skupiny obyvatel, tak proč bychom z toho měli vynechat právě seniory.

Liberecký kraj nedávno utratil za nákup ochranných pomůcek bezmála 100 milionů korun. Proč ANO nákup těchto pomůcek nepodpořilo?

Celé čtyři roky jsme podporovali taková rozhodnutí, která byla prospěšná pro rozvoj kraje a pro lidi, kteří v něm žijí. Tento nákup ochranných prostředků byl nehospodárný, a proto tento konkrétní nákup nepodpořilo ANO ani ODS. Ostatní nákupy ochranných prostředků u nás měly jednoznačně zelenou.

Můžete stručně nastínit tři nejdůležitější programové body, s nimiž jdete do krajských voleb?

Rozhodně to je výstavba nového pavilonu urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec. Koronavirus nám jasně ukázal, že musíme být lépe připraveni. A víte jak to je, kdo je připraven, není překvapen. Takže projekt modernizace nemocnice v Liberci je pro nás klíčový. Pak je tady nemocnice v České lípě, pro kterou máme připraveno 320 milionů korun. A také nová budova záchranky v Jablonci, kterou chceme prosadit. Zdravotnictví je pro nás priorita čísla jedna. Vedle toho to jsou obchvaty. Je jich celá řada, ale řeknu alespoň dva – Česká Lípa a Turnov. Tyhle dva jsou klíčové. A třetí prioritou jsou sociální služby. Kraj stárne, takže zvýšit kapacitu domovů pro seniory v kraji o 500 lůžek je pro nás v sociální oblasti to nejdůležitější.

Dřív jste hodně sportovala, ať už basketbal nebo lyžování. Hodí se nějaké dovednosti z těchto sportů v politice?

Jasně. Sport formuje charakter. Díky sportu jsem i týmovou hráčkou. V politice se mi navíc hodí vytrvalost a umění překonávat překážky.