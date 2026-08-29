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Kdy umřu? ptal se. Parkinson vojáka nezastavil, jeho aplikace pomůže ostatním

Eliška Klimšová
  20:00

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Válečný veterán Josef Maxima proměnil diagnózu Parkinsonovy nemoci v bezplatnou aplikaci, která pomáhá dalším pacientům. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Když mu lékaři v roce 2018 oznámili, že má Parkinsonovu nemoc, první otázka Josefa Maximy byla: „Kdy umřu?“ Do té doby byl zdravý a sloužil přes dvacet let v armádě. Přesto mu nemoc dala impuls využít vše, co se během života naučil, a vyvinul aplikaci pro další pacienty.

Dnes padesátiletý Josef Maxima nebyl do roku 2018 nikdy hospitalizovaný a cítil se zdravý. Tehdy ale po své diagnóze dostal do rukou materiály o Parkinsonově nemoci. Na fotografiích byli především lidé kolem sedmdesáti. Maxima se v nich nepoznával.

„Cítil jsem se mladý a měl jsem velké plány. Teprve před třemi lety jsem si koupil dům, a najednou jsem vůbec nevěděl, co se mnou a s mým životem bude dál. Upřímně mohu říct, že jsem si tehdy neprohlédl ani jeden z těch materiálů. Všechny jsem rovnou vyhodil do koše,“ vzpomíná.

Přemýšlel často i nad tím, zda jeho onemocnění nemůže souviset s více než dvacetiletou vojenskou službou. Během služby pracoval mimo jiné s neuroparalytickými látkami.

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