Dnes padesátiletý Josef Maxima nebyl do roku 2018 nikdy hospitalizovaný a cítil se zdravý. Tehdy ale po své diagnóze dostal do rukou materiály o Parkinsonově nemoci. Na fotografiích byli především lidé kolem sedmdesáti. Maxima se v nich nepoznával.
„Cítil jsem se mladý a měl jsem velké plány. Teprve před třemi lety jsem si koupil dům, a najednou jsem vůbec nevěděl, co se mnou a s mým životem bude dál. Upřímně mohu říct, že jsem si tehdy neprohlédl ani jeden z těch materiálů. Všechny jsem rovnou vyhodil do koše,“ vzpomíná.
Přemýšlel často i nad tím, zda jeho onemocnění nemůže souviset s více než dvacetiletou vojenskou službou. Během služby pracoval mimo jiné s neuroparalytickými látkami.