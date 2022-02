Vodojem v Ruprechticích vyjde dráž, stavbaře zaskočila tvrdost žuly

Že výkopové práce nepůjdou snadno, bylo jasné od začátku. Nový vodojem a vodovodní přivaděč totiž vzniká jen kousek od kamenolomu Ligranit, kde se těží proslavená liberecká žula, která se vyznačuje velkou tvrdostí.

Realita však stavební firmu překvapila. V jednom z hodnocení pro město Liberec, jako investora stavby, doslova stojí, že u části už realizovaných prací „se jedná o extrémní, nevšední tvrdost těžené horniny, se kterou se mnozí účastníci stavby ještě nesetkali.“

Tvrdší podloží tak stavbu prodražuje. Původně zamýšlená technika jako skalní lžíce, bourací kladiva či těžká rypadla na rozbourání odolné žuly nestačí. Délka přivaděče je přitom přes dva kilometry. Vykopat se musí rýhy pro potrubí, které přivede samospádem vodu z nádrže pod hotelem Orion až k vodojemu v Ruprechticích.

„Použití bouracího kladiva bylo na počátku vyzkoušeno a okamžitě vyloučeno, protože kvůli nízkému stupni rozpukání žulového masivu je tento způsob zcela neúčinný. Musí se proto používat skalní frézy nasazené na těžké bagry o hmotnosti minimálně 25 tun. Slabší fréza na lehčím bagru nebyla účinná. I tak je zcela zřejmé, že abrazivita mírně zvětralé až zdravé žuly je extrémní, což v konečném důsledku znamená, že velmi drahé ocelové hroty skalní frézy se opotřebovávají i během dvou pracovních směn tak, že je nutná jejich výměna,“ stojí ve zprávě inženýrského geologa Romana Vybírala, který situaci na stavbě zmapoval.

Posudek tvrdou žulu nezmiňoval

Původní inženýrsko-geologický posudek, který si město nechalo dělat v roce 2017, se přitom o mimořádné tvrdosti žuly v nejvyšší třídě těžitelnosti, která se vyskytuje v některých úsecích stavby, nezmiňuje.

„Tázali jsme se na to projektanta a podle něj se v nezastavěné části území dělaly kopané sondy, které ukázaly, že nejnáročnější tam bude hornina ve druhé třídě těžitelnosti skupiny pět. Čili že postačí kladivo nebo rypadlo. Je zvláštní, že geolog nepřišel na to, že třída těžitelnosti bude vyšší. Ale ty sondy se nedělaly v celém území dotčené stavby. Samozřejmě to prověřujeme jako u všech případných pochybení,“ řekla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová (ANO).

Odolnější žula stavbu prodražuje, zatím o pět milionů korun. „Považuji to za pochybení, protože autor posudku předpokládal, že tam bude jen perk a vůbec si nepřipustil, že tam bude tvrdá skála,“ míní radní Marek Vávra (ANO).

„Těžko lze asi předpokládat, že od roku 2017, kdy se původní posudek dělal, se nějak změnily geologické podmínky. Ty se mění několik tisíc let. Jestli se někdo domnívá, že v dohledové vzdálenosti od kvalitního žulového lomu bude všude v okolí perk, tak to je nesmysl,“ myslí si i radní Petr Židek (ODS).

Podle vedení města je ale potřeba vícenáklady zaplatit, aby mohla stavba dál běžet. Na vodojem čekají obyvatelé horní části Ruprechtic už čtvrt století. Bez něj by se dál potýkali s nedostatkem vody. Není výjimkou, že tam lidé doma otočí kohoutkem a nic z něj neteče.

„My v podstatě nemáme moc na výběr. Pokud dostaneme posudek, který dělal autorizovaný člověk s kulatým razítkem, tak ten posudek musíme brát jako bernou minci. Nikdy nebudete mít stoprocentní jistotu, jak to na stavbě vypadá, pokud se neprozkoumá každý metr. Ale to se nedělá v podstatě nikde, bylo by to nesmírně drahé,“ uvedl technický náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Stavba vodojemu a přivaděče by měla být hotová v prosinci 2022. Původní cena stavby byla 64 milionů korun.