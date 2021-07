Liberecká čtvrť už nebude na suchu, nový vodojem vyroste na skále

Na konci prosince 2022 má skončit výstavba vodojemu a přes dva kilometry dlouhého přivaděče vody, které vyřeší letitý problém horní části Ruprechtic s nedostatkem vody.



Na vodojem tam přitom lidé čekají téměř čtvrt století. První projekty se začaly připravovat před 24 lety, ale stále se nic hmatatelného nedělo. Lidé si tak chodili pravidelně stěžovat na radnici.

„Nevím, zda si někdo uvědomuje, jaké to je, když otočíte kohoutkem a voda neteče a nemáte ani čím spláchnout. To není legrace, která se dá obejít slovy, že se to nějak vyřeší,“ stěžoval si na zastupitelstvu například Boris Kostelac.



Problémy mají hlavně domy v okolí Horské ulice. Před rokem 1989 tam byly hlavně louky a jen pár rodinných domů, pak ale nastala mohutná výstavba.



Nemovitosti jsou tam ale napojené na zastaralý vodovodní řad, který vodu spíš propouštěl, než přiváděl do domácností. Navíc byl v soukromém držení a majitel do něj nechtěl investovat. Město nakonec muselo vodovod vykoupit v exekuci.

„Vydávají se tu povolení na hloubení nových studní. Jenže vrtů už je tady tolik, že si vzájemně vodu bereme. Jestli to takhle půjde dál, brzy celý systém selže a stovky domácností zůstanou úplně bez vody,“ upozorňovala další z místních Miriam Janů.



Potíže potvrdil i správce přečerpávací stanice Ján Gúčik. „Jsou tam skutečně velké problémy. Přečerpávací stanice je na hranici životnosti a vodovodní řad v dezolátním stavu. Přitom se v té lokalitě pořád staví nové a nové domy. My se je snažíme k nám napojit, protože jinou možnost mít vodu lidé nemají. Ale je to dlouhodobě neúnosné.“

Vodojem pomůže tisícovce lidí

Město se snažilo v posledních letech získat na stavbu vodojemu a přivaděče dotaci, ale Státní fond životního prostředí žádost dvakrát odmítl. Až loni Liberec po mnoha intervencích a zapojení poslanců uspěl.

„Jde o strategickou investici, která má do budoucna zajistit dostatek vody nejen pro část Ruprechtic, ale po dobudování vodovodních řadů i vodu pro Kateřinky, Radčice a Krásnou Studánku. V první fázi by podle našich odhadů měl vodojem pomoci více než tisícovce obyvatel. Výstavba v Ruprechticích ale nebude jednoduchá, všechno je tu na skále,“ řekla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.



Vodojem vyroste pod ruprechtickým kamenolomem. Voda se do něj dostane z více než dva kilometry dlouhého přivaděče, který propojí nový vodojem se stávající nádrží pod hotelem Orion. Ta je položena výš a voda se tak do Ruprechtic dostane samospádem. Stavba ale částečně omezí pohyb v lesích od Orionu přes Aninu cestu směrem k Lesnímu koupališti. Někde se také bude muset vykácet úzký pruh lesa.

„Lidé musí počítat s tím, že tam budou uzavírky a regulace dopravy. Věřím ale, že budou shovívaví, protože na vyřešení problému s nedostatkem vody v této části města se čeká už spoustu let,“ dodala náměstkyně.



Výstavba vodojemu s přivaděčem přijde na 64 milionů korun. Dotace ze Státního fondu životního prostředí je 37 milionů, 13 milionů pak přidá Severočeská vodárenská společnost.



„Kromě toho, že lidem v horní části Ruprechtic už poteče voda normálně, je jistě potěší, že za ni budou i méně platit než teď, když byli napojeni na soukromý, velmi poruchový vodovodní řad,“ sdělila Martina Slavíková, oblastní ředitelka společnosti Severočeská servisní.