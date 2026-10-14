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Z Horky vytékala zelená břečka, teď by se na vodní nádrž mohli vrátit rekreanti

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  16:25

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Vodní nádrž Horka s Hamerským jezerem v pozadí | foto: Povodí Ohře

Na vodní dílo Horka ve Stráži pod Ralskem by se mohli po letech znovu vrátit rekreanti. Město spojilo síly s nedalekou Mimoní a společně se snaží o zlepšení kvality vody.

„Nelíbilo se nám, že tady jedno rybářství chová už asi tak dvacet let dvacet tisíc kaprů, které neustále přikrmovalo, a z Horky v podstatě vytékala zelená břečka,“ přiblížil starosta Mimoně Petr Král v televizi Mitel, kterou zřizuje Kultura Mimoň.

Vodní nádrž Horka s Hamerským jezerem v pozadí
Vodní nádrž Horka
Vodní nádrž Horka
Vodní nádrž Horka
4 fotografie

„Horka má obrovský potenciál a dlouhodobě nás tady trápila kvalita vody. Proto jsme společně iniciovali jednání s Povodím Ohře. Máme připravenou studii takzvané klidové zóny, abychom mohli vrátit zpět na vodní dílo Stráž turismus, sport a koupání,“ doplnila místostarostka Stráže pod Ralskem Lucie Suchardová.

Nedaleká Osečná zároveň upravila svoji čističku a do nádrže už nyní přitéká voda bez obsahu fosforu. „Kvalita vody neovlivní jenom Horku, ale zároveň celý tok Ploučnice odtud až do Mimoně,“ vyzdvihla Suchardová.

Tisíce kaprů už se nevrátí

Podle starosty Krále se už na vodní dílo velkochov kaprů nevrátí. Nádrž ale budou moci využívat sportovní rybáři. Stráž pod Ralskem také s Povodím Ohře jedná o pronájmu vodního díla, které od října loňského roku prochází rekonstrukcí, která si vyžádala kompletní vypuštění nádrže.

„Stavba řeší komplexní obnovu nevyhovujícího kamenného opevnění návodního svahu vodního díla. Dokončení předpokládáme na jaře 2027,“ popsala mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. Rekonstrukce vyjde na 13 milionů korun.

Nádrž leží na vodním toku Ploučnice a pojme necelé dva miliony kubických metrů vody. Hlavním účelem díla je protipovodňová ochrana. Patří k nejstarším v republice, stavělo se mezi lety 1911 až 1913.

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