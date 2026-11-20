Brožová doplnila, že pravidelná údržba vychází z koncepce, podle které je hrad rozdělený do několika sektorů.
„Opravy jsou postupně naplánované od nejvíce nutných až po ty nejméně závažné. Jako první přišla v loňském roce na řadu rekonstrukce severní hradby, v příštím roce by se měla opravovat severní brána s mřížemi a také část východní brány se sgrafitovou výzdobou,“ upřesnila mluvčí.
Práce jsou nyní rozvržené zhruba na pět let. „Po dokončení tohoto cyklu se v další údržbě hradu bude pokračovat,“ nastínila Kňákal Brožová.
Vodní hrad stojí ve městě více než 700 let a je jednou z nejstarších památek v České Lípě.